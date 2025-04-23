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中華文化學校製作傳統髮飾 展現古典美

亞特蘭大訊
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中華文化學校主辦「傳統髮飾文化研習」活動。(學校提供)
中華文化學校主辦「傳統髮飾文化研習」活動。(學校提供)

由中華文化學校主辦的「傳統髮飾文化研習」活動，日前在Duluth High School舉行。此次活動由張化禮老師主導，夏忠菁老師協助指導，吸引了30位學生與家長參與，其中不乏非華裔TCML學生，展現出對中華文化的高度興趣與尊重。

活動首先由張化禮深入介紹古代女子使用髮飾的歷史背景與文化意涵，包含「華勝」等經典造型的演變與象徵意義。隨後進行的手作環節，學生們依指導製作屬於自己的傳統髮飾作品，從構圖、配色到組裝，皆展現出細膩的美感與個人創意。

夏忠菁則在現場熱情指導，協助學生克服操作上的挑戰。整個過程中，教室內充滿歡笑與驚喜，學習氛圍溫馨而專注。許多非華裔學生表示，這是他們首次接觸如此精緻的文化工藝，感受到中華文化的優雅與深度。

透過此次研習活動，學生們不僅學習了傳統髮飾的製作技藝，更深入理解古代女子如何藉由髮飾表達身份、氣質與審美觀。文化知識與實作結合，讓中華文化在海外扎根與延續。

中華文化學校一直以來致力於推廣中華傳統藝術，未來也將持續舉辦多樣化的文化工作坊，讓更多不同背景的學生都有機會認識並體驗中華文化的獨特魅力。

中華文化學校將於4月26日(周六)舉辦年度文化展(Culture Exhibition)，現場將展示學生們的多項文化學習成果，包含書法、國畫、傳統工藝、SAT寫作、遊戲與國樂表演，誠摯邀請所有學生家庭及社區朋友前來參觀，一同感受中華文化的多元風采與世代傳承的精神。

張化禮老師介紹古代女子使用髮飾的歷史背景與文化意涵，並說明手作環節。(學校提供)
張化禮老師介紹古代女子使用髮飾的歷史背景與文化意涵，並說明手作環節。(學校提供)
與會學生秀出自己的作品。(學校提供)
與會學生秀出自己的作品。(學校提供)
活動中介紹古代女子髮飾的歷史背景與文化意涵，包含「華勝」等經典造型的演變與象徵意...
活動中介紹古代女子髮飾的歷史背景與文化意涵，包含「華勝」等經典造型的演變與象徵意義。(學校提供)

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