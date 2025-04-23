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BMW將把DeepSeek AI技術 引入中國新車型

烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

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記者林昱瑄／亞特蘭大報導

FASCA新生說明會 4/26線上舉行

●2025 FASCA海外青年文化大使協會新生培訓線上說明會美東場將於4月26日(周六)晚間7時30分舉行，歡迎美東南地區青年及家長踴躍報名參加。

凡年齡介於14至17歲，父母一方原鄉為台灣的青少年皆歡迎加入FASCA。

報名連結：https://reurl.cc/EV6MZA

美東南玉山 5/1談區塊鏈及數位貨幣

●美東南玉山科技協會將於5月1日(周四)晚間6時至8時15分與亞特蘭大香港協會(HKAA)共同舉辦「區塊鏈及數位貨幣」(Blockchain & Digital Currency)論壇，地點在Commons Café (3280 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305)，將邀請到兩位講者分享：Crypto.com的CRO Wen Jiang及Fintech and Finance Alliance的總裁Tracy Lai；並由North Bend Capital Advisors的共同創辦人Carol Lin擔任Moderator，意者可電郵：[email protected]報名，註明5/1 seminar。(記者林昱瑄)

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