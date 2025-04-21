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為保聯邦經費 喬州取消K-12公校DEI計畫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州教育廳表示，將遵守聯邦教育部指令，取消學校的DEI計畫，以避免聯邦資金遭到終止。(美聯社)
喬州教育廳表示，將遵守聯邦教育部指令，取消學校的DEI計畫，以避免聯邦資金遭到終止。(美聯社)

喬治亞州將加入了其他一些州，遵守聯邦教育部的指令，取消學校的多元化、公平和包容性(DEI)計畫，以避免面臨聯邦資金遭終止的局面。

喬州教育廳通訊主管弗里克(Meghan Frick)表示，公立學校需要聯邦政府的資金。弗里克說，「我們將遵守規定，因為我們的學區依靠聯邦政府的資金來為經濟困難的學生、特殊教育等開展重要工作。」

根據州教育廳網站，喬州在2025財年獲得了超過10億元的聯邦資金，其中包括用於殘疾學生和無家可歸學生的資金。

聯邦教育部4月3日的信函中呼籲州和地方教育機構簽署一份證明，表明他們打算遵守文件中所提到的聯邦非歧視標準。

具體而言，信中指出DEI計畫是「非法的」，違反了1964年《民權法案》(Civil Rights Act)第六章，並補充說，採用這些計畫的教育機構將失去聯邦資金，並可能面臨聯邦司法部的法律訴訟和罰款。任何違反第六章的行為—包括利用DEI計畫來使某個種族比其他種族更占優勢—都是不被允許的。

弗里克表示，喬州教育廳已經建立了一套流程來收集來自當地學區的認證回應，目前還沒有任何地方學校系統表示拒絕簽署。

在美國地區法院法官Landya B. McCafferty對聯邦政府試圖禁止學校開展DEI計畫的訴訟作出裁決後，聯邦教育部同意將簽署此信的截止日期延長至4月24日。

該訴訟是由全國教育協會(Education Department by the National Education Association)和其他組織對教育部提起，最初針對的是教育部民權辦公室2月14日發布，名為「親愛的同事」(Dear Colleague)的一封信。

信中指出，DEI計畫存在非法歧視，「經常偏袒某些種族群體」或「教導學生某些種族群體承擔著獨特的道德負擔」，並援引了聯邦反歧視法和2023年聯邦最高法院「公平錄取學生訴哈佛」(Students for Fair Admissions v. Harvard)案的判決，該判決實際上終止了平權行動或種族意識錄取。

教育部 喬州 歧視

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