喬治亞州擬建亞特蘭大往返沙凡納高鐵

喬州 交通廳(GDOT)已開始研究亞特蘭大 和沙凡納之間的列車服務。GDOT預計在2028年前制定計畫，推動兩座城市之間經濟高效且準時的鐵路服務發展。這項持續進行的研究預計將耗資1000萬元，資金來源為聯邦及州政府撥款。

交通官員最近啟動了該計畫的公眾意見徵詢程序。

喬治亞州 港務局(Georgia Ports Authority)首席行政官麥柯里(Jamie McCurry)經常往來於亞特蘭大及沙凡納。他表示，根據交通狀況，來往兩地大約需要四個小時的車程，或者可從沙凡納機場乘坐更快但價格昂貴的航班。如興建了最高效且經濟實惠的新鐵路，將使民眾明顯受惠。

沙凡納市長強森(Van R. Johnson II)日前表示，這項服務可以減少路上的汽車數量，刺激經濟發展，並促進沙凡納的旅遊業。

長年支持此提案的強森說，其他城市也將從中受益。包括雅典(Athens)、梅肯(Macon)、Milledgeville和Statesboro等城市都被考慮為潛在停靠站。

由於項目規模和資金限制，實際的鐵路服務可能還需幾十年才能實現。客運鐵路計畫通常依賴聯邦資金，但由於川普政府繼續削減政府開支，這些計畫的機會可能會更加有限。

川普在第一任期內試圖終止對美鐵(Amtrak)的資助。3月19日，美鐵執行長應白宮的要求辭職。總統的最大盟友、億萬富翁馬斯克(Elon Musk)支持將該公司私有化。

近年來，美鐵一直在推動擴張計畫。擬議的路線包括為喬州的城市提供更多服務，特別是亞特蘭大，該公司正在亞特蘭大尋找土地建造新的市中心鐵路樞紐。

美鐵計畫建造一條連接亞特蘭大、沙凡納和其他喬州城市與田納西州曼菲斯(Memphis)、納許維爾(Nashville)和查塔努加(Chattanooga)的傳統鐵路線。另一項提議是用高速鐵路連接亞特蘭大和北卡夏樂(Charlotte)。

目前還不清楚美鐵的這些線路何時或是否會投入營運。幾十年來，交通官員和立法者一直提議擴大喬治亞州的客運鐵路服務，但這些計畫都沒有實現。

目前，美鐵的乘客可乘坐火車往返於亞特蘭大和沙凡納之間，但需經過北卡及南卡，車程可能需要超過24小時。

乘坐火車在喬州各個城市之間旅行並非是個新概念。從1940年代末到1970年代初，Nancy Hanks列車連接亞特蘭大、沙凡納和梅肯。