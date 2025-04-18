美東南玉山小聚 談睫毛螨症狀及治療
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美東南玉山科技協會(Monte Jade Southeastern Science and Technology Association)日前於Hopstix餐廳舉辦玉山小聚，邀請到眼科醫師陳英偉說明寄生於眼睫毛的毛囊螨(demodex)其症狀，治療及眼睛保健方法。
他也分享了以往參與眼科國際義診的經驗及心得，包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長唐永興，以及亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮等近40人參與。
美東南玉山科技理事長陳敏心也預告下一次活動將於5月1日(周四)晚間6時至8時15分舉行，主題為「區塊鏈及數位貨幣」(Blockchain & Digital Currency)，地點位於Commons Café (3280 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305)，將邀請到三位講者分享：Crypto.com的CRO Wen Jiang、Fintech and Finance Alliance的總裁Tracy Lai；以及Makai Advisory Services的創辦人Jeff Gapusan，意者可電郵：[email protected]報名，註明5/1 seminar。
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