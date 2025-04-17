墨西哥灣沿岸蝦農 期待對等關稅挽救生意

墨西哥灣蝦農表示，對於外國進口蝦徵收關稅是國內蝦業的生命線。(Louisiana Shrimp Association臉書)

根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)漁業部門的數據，2021年至2024年間，美國每年花費60億至80億元購買其他國家的蝦，這是全美海鮮進口的最大宗。

墨西哥灣 (Gulf Coast)沿岸的捕蝦者表示，他們需要聯邦政府的更多幫助，因為從厄瓜多、印度、印尼和越南等國進口的廉價蝦子壓低了對當地的需求。

由於對這些外國的進口產品徵收的對等關稅 被暫停90天，蝦農開始懷疑他們是否能得到他們迫切需要的救助。一些蝦農準備推動諸如進口量上限在25%的措施。

路易斯安納州蝦類工作小組(Louisiana Shrimp Task Force)的奧蘭德(Rodney Olander)已經在墨西哥灣沿岸海域捕蝦超過40多年。

距離蝦季僅剩一個月。但羅德尼表示，蝦業多年來一直遭受困擾。現在他們正在與川普 政府合作，希望挽救生意。

「我們需要對進入全美的蝦數量進行限制，」羅德尼說。「市場上的蝦供過於求，我們的價格永遠也回不來了。所以我們又一次希望，這些關稅或許能扭轉局面。這是我們目前唯一的依靠。我們正在失去我們的產業。」

NOAA表示，光是2023年，美國海鮮進口額就比海鮮出口額高出200多億元。

路易斯安那州蝦類協會(Louisiana Shrimp Association)的托馬斯(Thomas Olander)表示，貿易逆差使情況變得更糟。

產業領袖表示，關稅可能是他們企業維持營運的關鍵。

「我們收到報告，指我們的蝦子價格過去幾周已經開始上漲。這真是個好消息，」湯瑪斯說。「在過去的兩三年，也就是上屆政府執政期間，我們只有看到價格下降。」

然9日，川普宣布暫停對75個國家徵收為期90天的高關稅，但暫時維持10%的普遍關稅。

蝦農正在爭取重大的政策變化，包括將貿易罰款和關稅的收入返還給蝦產業。