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北喬州已17大學生及校友簽證遭吊銷 3校回應

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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美國國土安全部(U.S. Department of Homeland Security)現已撤銷至少17名北喬治亞州的大學生及校友的簽證。

美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations, CAIR)法律總監賈米爾(Javeria Jamil)表示，其中三人就讀於肯尼索州立大學(Kennesaw State)，十人就讀於喬治亞大學(UGA)。

愛默蕾大學(Emory)向Channel 2電視台表示，其中四人為該校學生或校友。

賈米爾說，預計ICE會很快出現並逮捕這些人。她說，受影響者有些是大學生，也有些是碩士生、博士生或接受專業培訓者。賈米爾說，「現在很多人都感到恐懼，而且對於能做些什麼來保護自己，確保自己能夠繼續接受教育，也有很多不確定性。」

在川普譴責全美各大學舉行的親巴勒斯坦示威活動之際，她一直警告學生這種情況可能會發生。

喬治亞州大學共和黨協會(Georgia Association of College Republicans)主席埃爾奈斯(Emanuel Hernaiz)支持撤銷簽證。

「在我們這裡學習是一種榮幸。很多人都在爭取學生簽證，如果你要利用這種特權來違背美國的利益，那麼，我們應該把這些機會給那些真正想要支持這個國家的人，」埃爾奈斯說。「言論自由是可以的，但我們不應該允許暴力和恐怖主義支持者獲得學生簽證。」

CAIR喬州分會表示，與其合作的一些學生並未參與任何抗議活動。「他們的簽證被撤銷的原因尚不清楚。除非是超速之類的輕微交通違規，」賈米爾說。

喬州各大學對此發表了以下聲明：

喬治亞大學：

喬治亞大學官員已獲悉，數名國際學生的學生移民身分已被終止。隨著了解更多信息，校方將繼續及時向國際學生提供最新資訊和支援。

肯尼索州立大學：

與全美各地大學一樣，該校正密切關注國際學生及其簽證的相關動態。KSU致力於遵守所有聯邦和州法規以及喬治亞大學系統董事會的政策，同時將繼續竭盡全力為學生提供合法的支持。

愛默蕾大學：

本校國際學生和學者服務辦公室(ISSS)定期監控聯邦學生和交流訪問者資訊系統(SEVIS)。4月8日ISSS發現美國移民和海關執法局終止了四名愛默蕾大學成員的SEVIS記錄，其中三位是本校校友，還有一位是在校學生。在了解這些消息後，ISSS向受影響的個人伸出了援手，並提供支持。

學生簽證 喬州 喬治亞州

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