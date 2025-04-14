能源可負擔報告：喬州第35名 肇因太依賴天然氣發電

報告指出，喬州在能源可負擔性方面排名靠後，很大程度上是由於過度依賴單一燃料發電。圖為喬州的沃格特爾核電廠(Plant Vogtle)。(美聯社)

根據一份能源可負擔性報告顯示，喬治亞州對天然氣 發電的依賴在全美得分較低，僅排在第35名。

美國立法交流委員會(American Legislative Exchange Council)的「2025年能源可負擔性」(Energy Affordability 2025)報告將喬州 排在50個州中的第35位。根據該報告，美國能源資訊署 (EIA)2023年的數據，喬州每千瓦時(kilowatt-hour)的電力的平均成本為0.12元。

報告指出，「盡管喬州沒有可再生能源組合標準，也沒有參與限額與交易計畫(cap-and-trade scheme)，但喬州在能源可負擔性方面排名靠後，這在很大程度上是由於過度依賴單一燃料發電。」「由於該州近一半的電力都是使用天然氣發電的，因此當天然氣成本上漲時，納稅人將承擔更高的電費。」

喬治亞47%的能源來自天然氣，其次是核能占27%。

報告指出，位於韋恩斯伯勒(Waynesboro)的沃格特爾核電廠(Plant Vogtle)是造成能源成本上升的原因之一。據先前報導，該項目多次被推遲，最終耗資75億元。

報告稱，「如果喬州的沃格特爾核電廠按計畫投入使用，價格可能會更低，但該項目進展緩慢，成本飆升。」

報告顯示，懷俄明州的能源成本全美最低，其次是北達科他州、愛達荷州、猶他州和內布拉斯加州 。墊底的則為夏威夷州、加州、麻薩諸塞州、康乃狄克州和新罕布夏州。