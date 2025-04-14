我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

能源可負擔報告：喬州第35名 肇因太依賴天然氣發電

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報告指出，喬州在能源可負擔性方面排名靠後，很大程度上是由於過度依賴單一燃料發電。圖為喬州的沃格特爾核電廠(Plant Vogtle)。(美聯社)
報告指出，喬州在能源可負擔性方面排名靠後，很大程度上是由於過度依賴單一燃料發電。圖為喬州的沃格特爾核電廠(Plant Vogtle)。(美聯社)

根據一份能源可負擔性報告顯示，喬治亞州對天然氣發電的依賴在全美得分較低，僅排在第35名。

美國立法交流委員會(American Legislative Exchange Council)的「2025年能源可負擔性」(Energy Affordability 2025)報告將喬州排在50個州中的第35位。根據該報告，美國能源資訊署 (EIA)2023年的數據，喬州每千瓦時(kilowatt-hour)的電力的平均成本為0.12元。

報告指出，「盡管喬州沒有可再生能源組合標準，也沒有參與限額與交易計畫(cap-and-trade scheme)，但喬州在能源可負擔性方面排名靠後，這在很大程度上是由於過度依賴單一燃料發電。」「由於該州近一半的電力都是使用天然氣發電的，因此當天然氣成本上漲時，納稅人將承擔更高的電費。」

喬治亞47%的能源來自天然氣，其次是核能占27%。

報告指出，位於韋恩斯伯勒(Waynesboro)的沃格特爾核電廠(Plant Vogtle)是造成能源成本上升的原因之一。據先前報導，該項目多次被推遲，最終耗資75億元。

報告稱，「如果喬州的沃格特爾核電廠按計畫投入使用，價格可能會更低，但該項目進展緩慢，成本飆升。」

報告顯示，懷俄明州的能源成本全美最低，其次是北達科他州、愛達荷州、猶他州和內布拉斯加州。墊底的則為夏威夷州、加州、麻薩諸塞州、康乃狄克州和新罕布夏州。

喬州 天然氣 內布拉斯加州

上一則

新州衛浴用品店 為自閉症人士提供工作機會

下一則

伊州庫郡屋主 房稅漲5成可望獲千元補助

延伸閱讀

多明尼加夜店屋頂坍塌事故 增至218人喪命

多明尼加夜店屋頂坍塌事故 增至218人喪命
經濟衰退如何自保？專家：這些事先別做 撐過瘋狂時期

經濟衰退如何自保？專家：這些事先別做 撐過瘋狂時期
多明尼加夜店屋頂坍塌增至113死 總統宣布全國哀悼3天

多明尼加夜店屋頂坍塌增至113死 總統宣布全國哀悼3天
中國外交部否認 杜特蒂及家人曾申請政治庇護

中國外交部否認 杜特蒂及家人曾申請政治庇護

熱門新聞

北卡州大有5000個國際學生，為該州最多留學生的大學。(北卡州大臉書)

不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

2025-04-07 10:09
天普大學一名學生簽證被撤銷，最終選擇自行離美。(天普大學臉書)

簽證突遭吊銷 天普大學學生已自行離美

2025-04-07 15:49

沒做錯任何事 賓大3學生簽證遭取消

2025-04-11 17:39
芝加哥藝術館已感受到加拿大遊客減少的影響，該館稱，加拿大市場是該館重要的國際客源，約占國際參觀人次的15%。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿川普 加拿大遊客不來芝城 餐廳、博物館受衝擊

2025-04-08 09:28
弗雷德里克斯堡市公立學校9日延後兩小時上課。(公校臉書)

維州波郡槍擊案 3死3傷 槍手均已落網

2025-04-09 08:55
喬州州長坎普表態支持對中提高關稅。(坎普臉書)

喬州州長坎普支持對中關稅 稱中國以各種方式欺騙

2025-04-12 10:25

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅