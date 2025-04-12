喬州州長坎普支持對中關稅 稱中國以各種方式欺騙

喬州州長坎普表態支持對中提高關稅。(坎普臉書)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)權衡川普 的關稅 及其對喬州 經濟的影響後向媒體表示，他不確定白宮這些關稅背後的策略是什麼，儘管中國是喬州的主要貿易夥伴，但他支持對中國的關稅，因為中國「以各種不同的方式欺騙了我們」。

坎普說，這是「集中精力應對中國問題的良好舉措。」

川普9日在社交媒體上發文稱，「基於中國對世界市場缺乏尊重，我特此將美國對中國的關稅立即提高至125%。」

中國是喬州第三大貿易夥伴，貿易範圍從航空零件到喬州的家禽。

亞特蘭大香港商會執行董事表示，「中國是喬州家禽的主要買家之一。對於家禽以及其他產品，中國可能會尋求其他產地以自行救濟，而喬州可能會遭受市場份額損失的後果。」

在關稅議題火熱之際，坎普正忙著為位於州長官邸的新喬州巡邏哨剪綵。

在坎普兩個任期內，一直爭取亞洲國家對喬州進行投資，特別是韓國。

他支持對中國徵收關稅，他堅稱中國雖然是美國主要貿易夥伴，但並非總是公平的。「他們是我們最大的貿易夥伴，但正如許多人所說，他們也一直在用各種不同的方式欺騙我們。」

「他們一直在竊取喬州企業、美國企業以及世界各地其他企業的知識產權，像是專有技術和其他東西。我並不是說我們不需要與他們進行交易，但我們也需要發出這樣的信息：『我們不能繼續一直這樣下去。』」

坎普在2020年大選期間與川普的私人關係一度較為冷淡，但最近他與白宮的關係有所緩和，他已將吸引外國投資到喬州作為其任期內的一大特色。他對大多數國家放寬關稅表示了正面評價。

坎普說，「喬州有很多優秀的外國公司，甚至在過去六年裡，它們為這裡帶來了大量就業機會。人們正在實現供應鏈多樣化，喬州是其中的一大受益者，這得益於我們良好的商業環境、勤勞的人民以及為人們提供絕佳的旅遊目的地。」

坎普已連任兩屆，明年不再競選連任。他還回答了媒體詢問有關他是否可能在2026年競選聯邦參議員的問題。他表示，自己仍然「沒有具體的時間表」，但會「考慮一下」。