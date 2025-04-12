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Kim & Park律師事務為美國移民之路保駕護航 中文專案服務 處理簽證、身份調整、家庭團聚、入籍與驅逐辯護

亞特蘭大訊
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Kim and Park律師事務所的Alberto Kim律師(左起順時鐘)，Robert Park律師，和韓賢彬中文專案經理。(事務所提供)
Kim and Park律師事務所的Alberto Kim律師(左起順時鐘)，Robert Park律師，和韓賢彬中文專案經理。(事務所提供)

美國移民政策日趨嚴格，無論是無證移民、還是持有綠卡者或學生F1簽證，都可能面臨前所未有的挑戰。這時更迫切需要有打官司經驗的律師保護，Kim & Park律師事務所(Kim And Park Attorneys at Law)深知移民問題的複雜性與重要性，致力於提供最專業、細緻的法律支援，上法庭為委託人辯護，確保權益不受侵犯，使全家人在美國安心落地生根。

Kim & Park律師事務所是由年輕的韓國律師Alberto Kim與Robert Park創立，專精各類法律案件，並特別聘請精通中文的韓賢彬(Jenny)擔任專案經理，希望能為更多的華人社群服務，幫助他們爭取應得的正義。

當前在美國辦理身分的律師和代理人，不能僅僅是填表格、遞交申請，而是要有能力站上法庭為委託人辯護。據統計，Kim & Park事務所自2017年開業以來，已為委託人索回賠償金超過4000萬美元，積累了豐富的經驗。

據了解，Alberto Kim律師出生於阿根廷，後隨家人移民至亞特蘭大，精通西班牙語、英語及韓語。Robert Park律師則是在亞特蘭大土生土長。兩人在法學院畢業後，分別在大型律師事務所工作過，最終決定自立門戶，為更多客戶提供專業法律服務。

由於他們自己的移民身分，更能了解移民的需求。同時，他們憑藉豐富的法律經驗與對移民法的深入理解，幫助來美發展的個人與家庭順利處理各類移民事務。無論案件是單純的簽證申請，還是涉及身份調整、庇護或驅逐辯護等複雜問題，都將提供最全面的法律協助：

簽證與身份調整：美國的簽證類別繁多，針對不同需求，可協助辦理以下簽證：工作與商務簽證，如H、L、E、I、O、P、Q、R、B-1 & B-2；家庭贊助移民F1、F2A、F2B、F3、F4；學生與受訓人員簽證K、V、F、M、J、H-3；就業移民EB1、EB2、EB3、EB4。如果需要申請身份調整、改變簽證類別(Change of Status)、或尋求庇護，將提供專業指導，確保申請過程順利。

家庭團聚，讓親人與您相伴：家庭移民案件往往牽涉深厚的情感聯繫。Kim & Park律師事務所理解移民的期待，因此無論是配偶、父母、子女或兄弟姊妹的移民申請，都會竭盡全力縮短您的等待時間，讓家人能夠早日團聚。

入籍與綠卡問題：持有綠卡不代表高枕無憂，若不符合居住要求或犯下某些罪行，可能面臨綠卡被取消的風險。Kim & Park律師事務所可提供綠卡維護建議與入籍申請（Naturalization）指導，幫助順利成為美國公民。

驅逐辯護(Deportation Defense)：面對驅逐程序，千萬不能輕忽。許多移民因不了解自身權利而錯失抗辯機會。Kim & Park律師事務所的律師將為您評估案件，透過上訴或申請庇護等方式，爭取留在美國的機會。

Kim & Park律師事務所提供免費初步諮詢，並有精通中文的專業團隊協助，確保客戶的問題能夠準確傳達，幫助每一移民安心地在美國生活、工作與發展。

另外，Kim And Park律師事務所的人體傷害專業律師團隊，擅長處理各類訴訟，包括人體傷害、車禍及貨車意外、摔傷、滑倒及絆倒事故，尤其是在餐館工作時滑倒受傷，及意外死亡事故等。

Kim And Park律師事務所擁有華人翻譯，溝通無障礙。此外，事務所還提供免費諮詢。若有任何法律問題，可撥打中文專線聯繫Jenny韓賢彬：678-488-6625。辦公室電話：770-305-6252，傳真：877-705-6637，或發電子郵件至[email protected]。事務所地址：3065 Peachtree Industrial Boulevard, #200 & 210, Duluth, GA 30097。詳情可訪問律師事務所網站：www.kimandparklaw.com。

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