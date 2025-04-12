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高價現金收購二手車 Dan專業服務亞城 上門面議 手續簡便 免費拖吊 30年誠信經營 深受社區信賴

亞特蘭大訊
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Dan和Ann專門收購二手車已有30年經驗。
Dan和Ann專門收購二手車已有30年經驗。

您是否有一輛閒置在院子裡許久未曾啟動的二手車？還在煩惱如何處理它嗎？現在，這或許是個絕佳的賣車時機。位於喬治亞州Norcross市的Dan和Ann夫婦，專業從事二手車收購買賣長達30年，誠信經營，服務亞特蘭大及周邊地區，特別提供高價現金收購二手車，深受當地華人及社區居民好評。

Dan和Ann夫婦經營的「Dan Buy Used Cars」，以高價現金收購各類二手車為主，不論車輛年份、車況好壞、是否能行駛，甚至是多年未動的車輛，他們都願意上門評估，現場報價，讓賣車變得輕鬆又方便。

現場面議 現金交易 免費拖吊

Dan表示，很多人以為舊車沒什麼價值，但其實，只要找到對的買家，老車、破車、事故車、報廢車，都還有機會變現。他和妻子Ann經常接到客戶來電詢問： 這麼老的車還有人要嗎？而且還發動不起來了….。」答案通常都讓客戶驚喜。

Dan Buy Used Cars最大特色，就是「上門面議，現金交易」。只要一通電話，Dan和Ann便會親自前往客戶家中或指定地點，查看車輛狀況，當場估價，價格合理透明，成交後立即以現金支付，讓賣家快速拿到現金，不必等待或擔心交易安全問題。

此外，他們還提供免費拖吊服務，讓沒有辦法開上路的車輛，也能輕鬆出售。即使是多年未動、停在車庫或院子生灰積塵的舊車，Dan和Ann都會協助拖吊，完全不收額外費用，真正做到「賣車零負擔」。

手續簡便 30年信譽保障

對於許多不熟悉買賣流程的車主來說，賣二手車最擔心的往往是手續繁瑣。但Dan和Ann深知客戶需求，特別簡化流程，協助處理必要文件，讓整個交易過程快速、安全又省心。

Ann笑著說，「只要有車，有車主證明(Title)或相應資料，我們都願意協助辦理。很多客戶賣完車後，感覺像是解決了一件大麻煩。」

他們說，30年來，他們已累積了大量滿意客戶，憑著誠信服務與合理價格，贏得亞特蘭大社區居民的信賴，不少人更是透過口碑介紹親朋好友委託買賣。

聯繫資訊

若您家中正好有閒置不開的二手車，不妨聯繫Dan和Ann，讓專業的團隊為您服務，不僅能變現舊車，還能輕鬆處理掉佔空間的煩惱。英文聯繫電話：678-600-3513或470-708-0944。

無論您的愛車是新是舊，是好是壞，Dan和Ann都樂意為您估價，誠信收購，現金交易，免費拖吊，讓您安心又放心。還在等什麼？現在就撥電話，讓您的二手車創造新價值！

二手車 亞特蘭大 喬治亞州

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