我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

關稅波及喬州小企業 生存壓力令人沮喪

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
She Prints It公司的商品，有不少是從中國進口。(公司臉書截圖)
She Prints It公司的商品，有不少是從中國進口。(公司臉書截圖)

儘管川普的關稅真正影響仍有許多不確定性，但亞特蘭大的許多民眾都已對此舉表達沮喪。

「我們仍然深切關注關稅對亞特蘭大都會區和喬治亞州各行業的影響。貿易戰中沒有人是贏家，」亞特蘭大都會區商會(Metro Atlanta Chamber)首席經濟學家帕里甚博士(Dr. Jerry Parrish)說。「我們知道，經濟效應的負面影響將遠遠超出單一行業，並且將波及企業、員工和消費者。」

一些小企業主已經報告了財務上的不利影響。

位於Stockbridge的She Prints It執行長雷諾茲(Dr. Cher'Don Reynolds)說，「這真是令人心碎，」她還提到，「我們需要領導人為我們而戰。我們需要立法者要求採取不同的措施。他們知道我們無法度過難關，但他們不在乎。但我不會不戰而退。」

雷諾茲向亞特蘭大第一新聞(Atlanta News First)分享了她從中國經銷商收到的一條訊息。該經銷商在主題為「關鍵政策變化立即生效」的郵件中表示，鑑於川普4月2日宣布的關稅政策，必須改變其運輸和定價策略。

該經銷商自5月2日起取消了800元的免稅門檻，並提高了運費，因此最低重量0.25公斤的貨物也將被收取25元的最低關稅。

雷諾茲表示，由於對中國商品徵收54%的關稅，她的生意將難以承擔這些費用，她不得不將成本轉嫁給客戶。

「這是骨牌效應。現有的都可能因為一些關於商品、關稅和貿易的不必要的爭論而被抹煞，這確實影響了普通民眾。這讓我很傷心。」

當被問及在美國採購其產品(如背包、咖啡杯和T恤)的情況時，雷諾茲表示，國內製造業還不夠成熟，無法讓她與大商店競爭。

她說，她不可能只為了在美國建立紡織廠的潛力而等待數年，「我們無法承受(兩年的等待)。」

根據美國小型企業協會(U.S. Small Business Association)的數據，小型企業佔喬州所有企業的99.6%。

小型企業協會將員工人數少於500人的公司定義為小型企業。大約42%的喬州雇員在小型企業工作。

喬州農民也正在準備應對新關稅的影響。

喬州農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)表示，「短期內，報復性關稅將給農民和生產者帶來不確定性，該廳正在直接與川普政府合作，以確保滿足農民的需求。」

喬州正在推動改善貿易政策和協議，以幫助確保喬州農民在全球農業市場上保持競爭力。

哈珀說，「我支持川普通過使用戰略關稅來談判更好的貿易協議，並為美國農民提供公平的競爭環境的努力。」

關稅 喬州 亞特蘭大

上一則

不滿川普 加拿大遊客不來 衝擊芝城觀光業

延伸閱讀

川普追加中國50%關稅：北京選擇硬碰硬 累計104%扛得住？

川普追加中國50%關稅：北京選擇硬碰硬 累計104%扛得住？
傷人也傷己 關稅讓川普身價蒸發5億美元

傷人也傷己 關稅讓川普身價蒸發5億美元
對等關稅將上路 白宮：談判將為各國量身定做

對等關稅將上路 白宮：談判將為各國量身定做
川普稱美4/12與伊朗直接談判核問題 伊朗說是間接會談

川普稱美4/12與伊朗直接談判核問題 伊朗說是間接會談

熱門新聞

全美房屋保險費用持續增長。(pexels)

全美房產保險費 這2州飆漲5成

2025-04-04 10:10
北卡州大有5000個國際學生，為該州最多留學生的大學。(北卡州大臉書)

不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

2025-04-07 10:09
王曉峰。(印大官網截圖)

印大教授王曉峰「被失蹤」 ？律師：夫婦安全無虞

2025-04-02 10:53
天普大學一名學生簽證被撤銷，最終選擇自行離美。(天普大學臉書)

簽證突遭吊銷 天普大學學生已自行離美

2025-04-07 15:49
提供低收入民眾糧食補助款的EBT卡，近兩年遭盜用嚴重。(本報檔案照片)

入帳半小時就被盜刷光 伊州糧食券詐騙年損千萬

2025-04-02 09:22
「哪吒2」賣座超過125億元人民幣，創下全球動畫電影票房紀錄。圖為中國北京一家戲院門外的大型電影海報。(路透)

紐約波士頓等多地華人租IMAX影院 熱播哪吒2

2025-04-04 21:00

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍