關稅波及喬州小企業 生存壓力令人沮喪

She Prints It公司的商品，有不少是從中國進口。(公司臉書截圖)

儘管川普的關稅 真正影響仍有許多不確定性，但亞特蘭大 的許多民眾都已對此舉表達沮喪。

「我們仍然深切關注關稅對亞特蘭大都會區和喬治亞州各行業的影響。貿易戰中沒有人是贏家，」亞特蘭大都會區商會(Metro Atlanta Chamber)首席經濟學家帕里甚博士(Dr. Jerry Parrish)說。「我們知道，經濟效應的負面影響將遠遠超出單一行業，並且將波及企業、員工和消費者。」

一些小企業主已經報告了財務上的不利影響。

位於Stockbridge的She Prints It執行長雷諾茲(Dr. Cher'Don Reynolds)說，「這真是令人心碎，」她還提到，「我們需要領導人為我們而戰。我們需要立法者要求採取不同的措施。他們知道我們無法度過難關，但他們不在乎。但我不會不戰而退。」

雷諾茲向亞特蘭大第一新聞(Atlanta News First)分享了她從中國經銷商收到的一條訊息。該經銷商在主題為「關鍵政策變化立即生效」的郵件中表示，鑑於川普4月2日宣布的關稅政策，必須改變其運輸和定價策略。

該經銷商自5月2日起取消了800元的免稅門檻，並提高了運費，因此最低重量0.25公斤的貨物也將被收取25元的最低關稅。

雷諾茲表示，由於對中國商品徵收54%的關稅，她的生意將難以承擔這些費用，她不得不將成本轉嫁給客戶。

「這是骨牌效應。現有的都可能因為一些關於商品、關稅和貿易的不必要的爭論而被抹煞，這確實影響了普通民眾。這讓我很傷心。」

當被問及在美國採購其產品(如背包、咖啡杯和T恤)的情況時，雷諾茲表示，國內製造業還不夠成熟，無法讓她與大商店競爭。

她說，她不可能只為了在美國建立紡織廠的潛力而等待數年，「我們無法承受(兩年的等待)。」

根據美國小型企業協會(U.S. Small Business Association)的數據，小型企業佔喬州 所有企業的99.6%。

小型企業協會將員工人數少於500人的公司定義為小型企業。大約42%的喬州雇員在小型企業工作。

喬州農民也正在準備應對新關稅的影響。

喬州農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)表示，「短期內，報復性關稅將給農民和生產者帶來不確定性，該廳正在直接與川普政府合作，以確保滿足農民的需求。」

喬州正在推動改善貿易政策和協議，以幫助確保喬州農民在全球農業市場上保持競爭力。

哈珀說，「我支持川普通過使用戰略關稅來談判更好的貿易協議，並為美國農民提供公平的競爭環境的努力。」