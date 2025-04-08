亞特蘭大春季園遊會 美食、文化宣揚台灣

舞獅舞龍與貴賓們合影。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 2025年春季園遊會(Taiwan Spring Festival)日前於僑教中心盛大舉行兩天活動，包括多樣的美食以及文化攤位、舞龍舞獅及三太子表演，吸引眾多僑胞以及各族裔民眾前往同歡；包括喬治亞州州參眾議員 、仙伯里(Chamblee)市長及瓜地馬拉總領事等嘉賓也到場共襄盛舉，氣氛熱鬧歡樂。

以往的園遊會都是在農曆春節 舉行。今年由於春節時場地施工限制，故移至春暖花開的3月底試辦。首日活動由亞特蘭大台美學校鼓隊澎湃的擊鼓迎春聲中揭開序幕；隨後，活動總召暨僑務委員陸復泰、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、僑教中心主任閻樹榮、州眾議員Karen Lupton、州參議員Michael Rhett等人均上台歡迎來賓們蒞臨。仙伯里市市長Brian Mock也帶領市議會成員熱情參與並提供贊助，他表示多年來很高興能與園遊會合作，讓該市成為極具文化多樣性的獨特城市。

當天表演節目多元，包括來自亞特蘭大中文學校、台灣人愛樂合唱團、中華舞蹈社、重陽會龍鳳鼓隊、廣東同鄉會、王靜芬線條舞社、FASCA亞特蘭大分會、安方舞蹈團等多個組織的歌唱、樂器及各式演出。

僑教中心內也設置多個文化攤位，有文化老師揮毫寫書法、教摺紙，還能幫來賓們彩繪各式喜慶圖案。室外則有各樣美食，包括鹹酥雞、台式香腸、珍珠奶茶、甜湯、壽司、紅豆餅、棉花糖等經典小吃，也有許多飾品攤位，包括各式童玩、首飾、擺飾品等，來賓們駐足流連，吃得開心、玩得盡興。