藏書違反州法 阿拉巴馬停止資助蒙市圖書館

位在阿拉巴馬州 莫比爾灣(Mobile Bay)岸邊的費爾霍普市(Fairope)，近日其公共圖書館陷入了藏書紛爭。

在保守派家長對青少年圖書提出投訴後，阿州公共圖書館董事會日前投票 決定停止向費市公共圖書館提供州府資助。董事會並投票決定立即解雇原已計畫辭職的州立圖書館機構執行董事。

阿州共和黨 主席、圖館董事會主席沃爾(John Wahl)表示，董事會成員認定費市圖書館違反了州保護兒童免受不當材料侵害的政策。例如「賣身」(Sold)一書，即列在反對藏書名單。

事實上「賣身」入圍過全美國家圖書獎(National Book Award)決賽，講述一個在印度被賣為性奴的女孩的故事。

這些舉措是全美針對圖書館內容愈演愈烈的文化戰爭，並針對圖書館架上圖書的挑戰所採取的最新行動。美國圖書館協會(The American Library Association)列出的2023年最受質疑書籍中，有許多涉及LGBTQIA+或性內容。

針對費市圖書館的行動是根據阿州新法和2024年行政法規變更，該法規規定，要獲得州政府資助，地方圖書館必須制定政策，保護青少年免受「色情或其他被認為不適合兒童或青少年的材料」的侵害。

沃爾說，他們並非想禁止書籍，但他堅持州法規要求「將這些書籍實際移出青少年區」。

與Moms for Liberty組織共同呼籲限制選書的組織「清潔阿拉巴馬」(Clean Up Alabama)對此表示讚賞。

費市公共圖書館董事會秘書賴特(Randal Wright)則表示，幾年前，該市圖書館收到了針對35本書的投訴並進行審查。在確定這些作品適合青少年閱讀後，主管拒絕將其移除。

賴特說，由於新的州政策，他們最近收到了重新考慮該決定的請求。但她表示該市圖書館董事會堅拒調動書籍。

賴特表示，相信這些挑戰是由少數人提出。她說，整個社區都對圖書館表示支持。

阿拉巴馬自由閱讀組織已開始為費市圖書館籌集善款，試圖彌補4萬2000元的州政府資助。目前該組織已籌集到至少8000元。

州委員會還解雇了自2014年以來一直領導圖書館服務工作，且原訂9月辭職的帕克(Nancy Pack)。擔任圖書館員超過30年的帕克表示，「圖書館從來都非政治性工具」，並表示對圖書館員和圖書館的攻擊感到痛心。