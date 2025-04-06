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亞城躋身2025年初十大熱門租屋市場

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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根據租屋網站Rentcafe的研究，亞特蘭大是全美2025年初第10大熱門市場。(美聯社)
根據租屋網站Rentcafe的研究，亞特蘭大是全美2025年初第10大熱門市場。(美聯社)

一項關於全美租房競爭力的新研究發現，亞特蘭大名列十大熱門地點。

根據租屋網站Rentcafe的研究，亞特蘭大是全美2025年初第10大熱門市場，亞城郊區的租房和居住難度都變得越來越大。

該研究重點關注的是Rentcafe所說的「租客在公寓中的居住時間與高租約續約率之間的相關性」。該研究並補充，儘管美國東南部的市場條件更靈活，但人們在租房中的居住時間低於平均水平。

就亞特蘭大而言，市區和周邊郊區的入住率很高，市區為90%，郊區為91%。

然而，續租率相對較低，亞城居民的續租率僅為62%，郊區租戶的續約率為68%。

根據Rentcafe的數據，雖然亞城郊區租屋者的典型租賃期為27個月，但亞特蘭大市內租屋者的租賃期僅為26個月，而在雅典(Athens)或奧古斯塔(Augusta)等較偏遠地區，公寓租屋者的租賃期僅為22個月。

Rentcafe表示，亞特蘭大的租房競爭力得分與2024年相比上升了6分，表明租屋將變得更加困難。

部分原因是，根據研究，亞特蘭大市和郊區每個空置單位平均都有六名申請人。

亞特蘭大也是該網站所做「2025年初競爭力激增」報告的前20位市場之一，與該州的亞城郊區、哥倫布和雅典齊名。

亞特蘭大 租客

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