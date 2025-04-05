好消息！王瑞祥回來了！專賣口碑與信賴度高Toyota汽車 價格公道無隱藏附加費用

Cobb Count豐車車行位於I-75高速公路附近，距離亞特蘭大中國城約30分鐘。(取自Google)

數十年來在亞特蘭大都會 區銷售Toyota豐田 汽車而信譽有加的王瑞祥(Richard Wong)，在公司盛情難卻之下，回到Cobb County豐田汽車公司為大眾服務。

豐田汽車銷售顧問王瑞祥精通普通話、廣東話和英文，向大眾推薦高品質的豐田各款汽車。不僅如此，他強調經手銷售的豐田汽車絕對沒有各種巧立名目或隱藏的「垃圾收費」(junk fees)，讓客人有良好的駕駛經驗下，更能放心買車。

同時據一份最新公布的「消費者報告」(Consumer Reports)顯示，iSeeCars研究200多萬輛市售車輛，發現排名前十的車款能開的哩程數超過一般的新車，而且豐田汽車按其最高哩程數就佔了六名：

第一名豐田Toyota Sequoia：平均可開 29萬6509哩。不管是看消費者報告還是iSeeCars研究，都會發現豐田車就可靠度上霸榜。Sequoia車在iSeeCars更排行第一，想開到30萬哩以上才報廢，找這款車值得期待。

第二名豐田Toyota Land Cruiser：平均可開28萬236哩。對任何新車，開到30萬哩才報廢都算很多了。但Land Cruiser以其壽命長聞名，就算買一台開10萬到20萬哩的二手車，都不必擔心「命不久矣」。

第四名豐田Toyota Tundra：平均可開25萬6022哩。卡車要載重，開到哩程數高時，經常有車結構或機件毛病，但豐田這款暢銷經久的卡車以耐久、壽命長而廣獲好評，要超過25萬哩輕輕鬆鬆。

第六名豐田Toyota Prius：平均可開25萬601哩。這款車就是經濟可靠，是車市上最棒的轎車之一，MotorBiscuit指出，其電池更是「強到無話可說」。

第九名豐田Toyota Avalon：平均可開24萬5710哩。就算中古車，Avalon也可安心，至少撐上10年或更久。

第十名豐田Toyota Highlander Hybrid：平均可開24萬4994哩。這種三排座位、中型跨界休旅車，可靠程度十分出名，可開30萬哩以上，每年維修成本約489元。