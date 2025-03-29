瓊斯溪高中國際夜 FASCA亞城分會受歡迎

FASCA學員進行金環舞表演。(FASCA提供)

海外青年文化大使(Formosa Association of Student Cultural Ambassadors, FASCA)亞特蘭大 分會日前參加了瓊斯溪市高中(Johns Creek High School)的「國際之夜」(International Night)。

FASCA學員舞獅表演。(FASCA提供)

該校台灣、印度 、韓國、日本、土耳其 、中國等族裔學生於現場設置攤位及表演。活動吸引了約600名學生、家長、教師和社區民眾前來觀賞和參與。

FASCA亞特蘭大分會的活動由諮詢導師戴念華及文化老師陸定芳帶領10位學員，向與會者介紹台灣。FASCA的攤位設置了以台灣為主題的展覽，並準備了包括冬瓜檸檬茶、奶茶、魚丸湯等台灣經典美食，讓參觀者可以品味正宗的台灣風味。

參與者於FASCA攤位體驗台灣美食。(FASCA提供)

在表演方面，FASCA學員演出傳統舞獅表演及金環舞，不僅展示了台灣文化，也為現場的觀眾帶來了活力十足的視覺體驗。現場觀眾對台灣美食和表演興趣濃厚。整個活動的氣氛融洽且充滿歡樂。

諮詢導師戴念華(左一)與全體FASCA參與學員合影。(FASCA提供)

FASCA亞特蘭大分會的攤位吸引了大約200位參觀者前來，反應熱烈。

本次活動的成功舉辦，不僅為校方及當地社區帶來了多元文化的交流，也促進了不同族裔學生之間的理解和尊重。FASCA亞特蘭大分會表示，該會成立以來積極參與本地中學的國際之夜活動，廣受好評，未來將繼續致力於推動更多類似的文化交流活動，讓更多人有機會了解並欣賞台灣文化的多樣性和魅力。