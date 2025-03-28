蟬聲17年後再現 布魯德14代蟬下月重返喬州
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喬治亞州今年春天即將面臨另一場蟬的入侵。發出吵鬧聲響、外形像外星人的昆蟲預計今年春天再次返回喬州，但今年的布魯德14代蟬(Brood XIV)與去年不同。
這些蟬隻預計下個月於喬州出現。一旦土壤溫度達到約64度，它們就會開始現蹤。距離上次牠們出現的2008年，已經17年。
康乃狄克大學(University of Connecticut)昆蟲學家庫利(John Cooley)說，布魯德14代蟬最早是在17世紀由歐洲殖民者發現的，他們主張這群昆蟲類似於聖經中的瘟疫，後來才意識到這種昆蟲出現的規律。
專家表示，週期蟬與每年出現的一年蟬不同。
康乃爾大學(Cornell)紐約州綜合害蟲管理計畫(New York State Integrated Pest Management Program)副主任、昆蟲學家甘洛夫-考夫曼(Jody Gangloff-Kaufmann)在接受美國廣播公司新聞頻道採訪時表示，一年生蟬呈綠色，而周期蟬則呈現黑色和橙色。
此外，庫利說，一年生蟬往往在夏季的三伏天(dog days，通常是7月和8月)出現，而非在春天。
喬州週邊最有可能出現蟬的地區，包括范寧郡(Fannin)、蘭普金郡(Lumpkin)、拉本郡(Rabun)和聯合郡(Union)。
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