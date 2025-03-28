我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

蟬聲17年後再現 布魯德14代蟬下月重返喬州

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布魯德14代蟬(Brood XIV)預計將於下個月於喬州出現。(美聯社)
布魯德14代蟬(Brood XIV)預計將於下個月於喬州出現。(美聯社)

喬治亞州今年春天即將面臨另一場蟬的入侵。發出吵鬧聲響、外形像外星人的昆蟲預計今年春天再次返回喬州，但今年的布魯德14代蟬(Brood XIV)與去年不同。

這些蟬隻預計下個月於喬州出現。一旦土壤溫度達到約64度，它們就會開始現蹤。距離上次牠們出現的2008年，已經17年。

康乃狄克大學(University of Connecticut)昆蟲學家庫利(John Cooley)說，布魯德14代蟬最早是在17世紀由歐洲殖民者發現的，他們主張這群昆蟲類似於聖經中的瘟疫，後來才意識到這種昆蟲出現的規律。

專家表示，週期蟬與每年出現的一年蟬不同。

康乃爾大學(Cornell)紐約州綜合害蟲管理計畫(New York State Integrated Pest Management Program)副主任、昆蟲學家甘洛夫-考夫曼(Jody Gangloff-Kaufmann)在接受美國廣播公司新聞頻道採訪時表示，一年生蟬呈綠色，而周期蟬則呈現黑色和橙色。

此外，庫利說，一年生蟬往往在夏季的三伏天(dog days，通常是7月和8月)出現，而非在春天。

喬州週邊最有可能出現蟬的地區，包括范寧郡(Fannin)、蘭普金郡(Lumpkin)、拉本郡(Rabun)和聯合郡(Union)。

喬州 喬治亞州 紐約州

上一則

老吳上海小籠 傳承經典美味 原上海小籠創始人老吳親自主理 價格實惠 口味一流

下一則

Leon Chen社區服務獎 3華生獲獎學金

延伸閱讀

熱帶地區登革熱猖獗 春假出遊慎防蚊蟲

熱帶地區登革熱猖獗 春假出遊慎防蚊蟲
杜特蒂被送海牙受審 首席律師：將作有力辯護

杜特蒂被送海牙受審 首席律師：將作有力辯護
哈佛擴大補助 家庭年收入低於20萬元免學費

哈佛擴大補助 家庭年收入低於20萬元免學費
觀影說劇／張家輝「贖夢」鬼纏身 口吐昆蟲嚇陳法拉

觀影說劇／張家輝「贖夢」鬼纏身 口吐昆蟲嚇陳法拉

熱門新聞

新澤西州海岸防衛隊員坎特吉亞科摩在新州海邊遛狗，無意間發現11瓶近百年禁酒令時代的威士忌酒。(坎特吉亞科摩storyful帳號截圖)

新州男海邊遛狗 意外發現11瓶百年威士忌

2025-03-19 02:05
大使橋連接美國底特律及加拿大溫莎市。(大使橋官方臉書)

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

2025-03-27 12:07
密西根州的亞其歐夫婦，目前仍關押在墨西哥監獄。(臉書)

分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放

2025-03-26 10:27
圖為遊客在夏威夷茂宜島一處海灘觀景。(新華社)

妻子拒合照 夏威夷麻醉師怒把她推下懸崖 還拿石頭猛K

2025-03-26 03:50
網紅喬舒亞布萊克利奇驚傳驟逝，女友悲痛萬分。(摘自TikTok)

北卡16歲百萬網紅驚傳驟逝 小女友悲痛證實「家中身亡」

2025-03-26 20:28
喬治城大學研究員巴達爾·汗·蘇里。(喬治城大學官網)

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

2025-03-20 09:15

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」