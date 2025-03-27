現代汽車加碼投資喬州126億 現有2廠可能擴大

現代汽車表示將在喬州進行合計126億元的新投資，並可能擴張喬州現有的兩個工廠：沙凡納附近的Metaplant America，以及起亞西點組裝廠。(公司臉書)

現代汽車集團(Hyundai Motor Group)發言人向亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)透露，該集團將在喬治亞州進行合計126億元的新投資，這是該集團未來三年在全美投資210億元計畫的一部分。

現代在喬州 擁有兩家汽車製造廠：位於沙凡納附近的Hyundai Motor Group Metaplant America，以及位於阿拉巴馬州 邊境附近的起亞西點組裝廠(Kia West Point Assembly plant)，後者於2009年開始運作。

發言人表示，這兩家工廠都可能隨著新投資而擴張。

現代汽車總裁兼執行長穆尼奧斯(José Muñoz) 24日在LinkedIn上發布聲明表示，公司計畫將其在美國的汽車產能提高至每年約120萬輛。這項投資將涉及該公司的現代、起亞和Genesis品牌，總額約為90億元。

現代汽車在喬州的投資不僅是該州將製造業帶回喬州，並重點關注清潔能源技術計畫的一部分，而且還將為工廠帶來了供應商。

Metaplant於去年秋季開始生產，並於26日舉行盛大的開幕儀式。

根據現代汽車與喬州達成的經濟發展協議，現代汽車預計將投資75.9億元，並創造約8500個與該廠相關的新就業機會。根據協議，該公司必須在2031年12月31日前實現這些目標，才能獲得該州承諾的經濟誘因。

然而，隨著現代的新投資即將到來，目前尚不清楚喬州究竟能獲得多少新的資金和就業機會。

穆尼奧斯在文中表示，「將與合作夥伴共同向該廠和兩家電池合資企業投資126億元。這些業務預計將在喬州創造1萬2000個直接就業機會和4萬多個間接就業機會。」

該公司並未明確表明這筆126億元的投資是否包括在創建Metaplant和電池合資企業的初始投資目標之內，或是作為其新增補充。

該公司亦尚未說明其計畫創造的直接和間接就業職位數量是否包括在Metaplant項目最初設定的總數之內，或是額外新增的數量。