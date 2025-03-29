健保紅藍卡3月31日註冊期截止延遲註冊可能需支付罰款增加保費成本

低收入家庭可向聯邦政府申請能源補助費用。(NAPCA提供)

美國國家亞太老齡化中心(National Asian Pacific Center on Aging, 簡稱NAPCA)表示，兩個有關健康保險 Medicare紅藍卡 的註冊期將於2025年3月31日結束。此外，長者務必不要錯過家庭能源援助的申請開放期。

NAPCA指出，如果錯過了Medicare的初始註冊期，並且不符合特殊註冊期的資格，仍然可以在一般註冊期內進行註冊。一般註冊期在每年的1月1日到3月31日開放。

如果在一般註冊期註冊，保險將從下月的第一天開始生效。例如，如果在三月份註冊，保險將從四月份開始生效。但NAPCA要大眾注意的是，可能需要支付延遲註冊的罰款，這會增加月保費的成本。

對於有人提出如果在年度Medicare開放註冊期(每年10月15日至12月7日)結束後，發現更適合自己醫療需求的計劃時，是否需要等待下一個開放註冊期？NAPCA表示，不需要等到下一個開放註冊期。可以在Medicare優勢計劃開放註冊期，也就是每年的1月1日至3月31日期間更換到另一個Medicare優勢計劃。

在Medicare優勢計劃開放註冊期期間，已經加入Medicare優勢計劃的人，可以切換到另一個優勢計劃，或者回到原有的Medicare並加入D部分處方藥計劃。不過，在此期間只能更改一次，所以一定要謹慎選擇。

致力於改善華裔年長者及其家人生活質量的該非營利組織還表示，有困難支付電費和瓦斯帳單者，可以申請低收入 家庭能源援助計劃(LIHEAP)，官網：www.energyhelp.us。這項由聯邦政府資助的計劃，旨在幫助低收入家庭及時滿足能源需求。該計劃會為家庭提供一整年的現金補助，用於支付家庭取暖和製冷費用。

但要注意的是，低收入家庭能源援助計劃的註冊期可能並非全年開放。申請期通常集中在冬季月份，具體時間因州而異，一般從11月開始至次年4月結束。這段時間是申請冬季取暖費用援助的理想時機。