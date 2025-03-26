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川普政府大砍支出 喬州學校和食物銀行受波及

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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川普政府削減聯邦撥款，使得喬治亞州的學校和食物銀行失去了購買新鮮食品的資金。(美聯社)
川普政府削減聯邦撥款，使得喬治亞州的學校和食物銀行失去了購買新鮮食品的資金。(美聯社)

川普政府削減了幾項聯邦撥款及計畫，包括「當地學校食品合作協議計畫」(LFS)後，喬治亞州的學校和食物銀行失去了購買新鮮食品的資金。

根據WABE報導，LFS向各州提供資金，幫助學校和兒童保育組織購買當地產品。州代表先前簽署了一項協議，於2023年將LFS擴展至喬州

取消該計畫的做法，受到了民主黨喬州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)的批評，他先前曾協助該計畫的擴展。

奧索夫表示，「我們應該支持學校為孩子們提供由喬州農民種植、新鮮及營養豐富的食物。這對兒童營養和喬州農業來說是雙贏的。」他希望川普政府能夠改變政策。

當地的食物銀行也因「地方食物購買援助合作協議計畫」(LFPA)受影響而遭遇經費縮水。「我們今天服務的人數比三年前增加了 60%。我們需要盡可能多的資源，」亞特蘭大社區食物銀行(Atlanta Community Food Bank)執行長Kyle Waide表示。

Waide補充，「希望政府考慮推出替代方案，以彌補計畫遭取消所帶來的差距」。

然而，農業部部長羅林斯(Brooke Rollins)在最近訪問喬州時為取消資金進行了辯護。他說，「它只針對COVID。COVID計畫下的多項補助金已被取消，所以我們撤回的是尚未使用的資金。」

據奧索夫辦公室稱，由於取消這筆資金，喬州今年可能損失近3500萬元的相關經費。

喬州 川普 喬治亞州

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