川普關閉教育部 經費大減 喬州教師維權組織：法庭見

針對川普解散教育部的舉措，喬州一教師機構擔心將造成資金短缺，然該州也有官員表示，尚看不出有何影響。(Fulton County Schools臉書)

針對川普解散教育部 的舉措，喬治亞州教師維權組織做出了四個字回應：「法庭上見」。然該州也有官員表示，目前尚看不出有何影響。

喬州 教師聯合會(Georgia Federation of Teachers)表示，如果教育部被取消，喬州將損失數十億元的聯邦資金。「我們的財政將遭受嚴重打擊，」退休教師特納(Verdaillia Turner)說，「學校將開始失去服務，我們的孩子也將失去服務。」

聯邦教育部成立於1979年，負責監督一系列計畫的資金。每年，教育部都投入數億元到喬州的Title I學校；這些學校的低收入家庭兒童比例很高。它還為殘疾學生提供學校午餐計畫和服務資金。特納表示，該機構的解散將使各州和學校系統失去急需的資金。

她提到，「特別是農村學區 和較小的學區，因它們沒有大學區那樣的稅基」，屆時受到衝擊最大。

但喬州共和黨主席麥庫恩(Josh McKoon)表示，解散教育部將使學區工作更加輕鬆。他說，「老實說，除了地方學區不必那麼麻煩去參與各種聯邦計畫外，我不認為會有太大的區別」。

他說，聯邦政府仍將向學校提供資金，很可能是以整筆撥款的形式。這些撥款將允許各州和學校系統自行決定如何使用資金。「我們在華府安排了許多高薪的聯邦官僚，其主要任務僅是處理這些計畫相關的繁文縟節。」

麥庫恩說，「如何使用聯邦資金應由各州和地方自行決定。」「我相信這些人更有能力做出決定，如果他們做出錯誤決定，也比華府那些不露面的官僚更有可能被追究責任。」

Channel 2電視台聯繫了喬州教育廳對此事作出回應。發言人弗里克(Meghan Frick)在電郵中表示，「目前我們機構掌握到的訊息尚無變化。教育經費(包括 Title I和IDEA)是由國會分配。目前我們尚未收到任何分配將發生變化的跡象。」

富頓郡(Fulton)學區發言人諾伊斯(Brian Noyes)也發出聲明表示，該學區官員正在密切關注事態發展。「現在判斷此舉會給地方帶來什麼變化還為時過早，但我們的重點仍是確保富頓郡學區的學生接受高品質的教育。」