喬州76%建築業面臨缺工 建議引進外國工人

根據美國建築承包商協會(Associated General Contractors of America, AGCA)的一項調查，喬治亞州的建築業正面臨工人短缺的問題，76%的公司難以找到足夠的員工。(美聯社)

根據美國建築承包商協會(Associated General Contractors of America, AGCA)的一項調查，喬治亞州 的建築業正面臨工人短缺的問題，76%的公司難以找到足夠的員工。

總承包商表示，他們亟需外國出生的工人來滿足喬州 的勞動力需求。建築行業為喬州的經濟貢獻了450億元，對新工人的需求也正在增長。到2025年，全美建築公司預計將需要額外的45萬4000名工人。

AGCA公共事務副總裁特梅爾(Brian Turmail)表示，承包商呼籲政府加大對職業和技術培訓的投資，並進行移民改革以增加根據H-2B簽證 計畫允許進入美國的外國工人數量。目前，該計畫每年的人數上限為6萬6000人。

特梅爾進一步說明稱，現階段有兩個關鍵解決方案：增加本地工人的供應，並實施建築工人的簽證計畫。

特梅爾表示：「我們需要建立一個合法、臨時且可徵稅的簽證計畫，藉此立即引進工人，這樣我們才能繼續建設所需的項目，保持喬治亞州的經濟增長。」

他還指出，國家對移民政策的轉變可能會影響引進外國勞動力的能力。如果沒有解決方案，勞動力短缺可能成為喬治亞州持續經濟擴張的障礙。

目前，喬治亞州四分之三的承包商報告稱，他們沒有足夠的工人來滿足需求。特梅爾強調，投資職業學校可以幫助培養更強大的本地勞動力，為學生提供四年制大學學位之外的選擇，且無需背負學生債務。

他說，建築工人是高薪的好工作。

根據美國建築商和承包商協會的數據，喬治亞州擁有近25萬個建築工作崗位，並在2023年成為全美建築業排名第一的州。然而，如果沒有更多的工人，該行業可能會面臨延誤，從而影響更廣泛的經濟。