亞城台鄉會 228行動展圓滿落幕

財團法人228紀念基金會紀念展品。(僑教中心提供)

亞特蘭大 台灣同鄉會日前在台美學校舉辦「記憶的呼喚、歷史的回聲 228行動展」。

該會會長沈宇蘋、亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮及會員等約50人參與，氛圍莊嚴隆重，每位與會者皆佩戴由北美洲臺灣婦女會設計製作的「228台灣百合」，以示對二二八事件 的紀念與哀悼。

此次活動不僅是對歷史的回顧，更藉由鰇魚糜的供應，向228事件期間遭遇不幸的台灣菁英李瑞漢、李瑞峰與林連宗等人致敬。

與會者悼念這三位英雄，並透過播放湯德章律師的簡介影片，讓更多人了解這位228事件受難者的背景、對於228事件中的貢獻，以及他在臺灣人權歷史中的地位。現場也預告了將於4月5日舉行的「尋找湯德章」電影播映會。

展覽區設置了由財團法人二二八事件紀念基金會提供的228事件紀念展品，並設有Post-it紀念牆，供與會者寫下自己的心聲與紀念。在專題演講環節，台灣基進黨黨主席王興煥深入闡述臺灣轉型正義的現況、挑戰與未來期許，呼籲大家共同關心並推動社會正義的落實。