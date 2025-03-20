亞城台灣婦女會 推動文化與婦女發展

Doraville市長Joseph Geierman(前排中)、Dekalb郡議員Michelle L Spears(前排右四)與全體與會人員合影。(婦女會提供)

亞特蘭大 台灣婦女會日前在Doraville的Honeysuckle公園成功舉辦首場公開宣傳活動。

該組織並在公園花床安裝宣傳標誌，向當地社區介紹該會及其推動台灣文化與婦女發展的使命。此舉提升了台灣婦女會的曝光度，還促進了與當地社區的交流與互動，吸引更多人了解並支持該會。

該會會長袁曉明表示，感謝中華文化學校、亞特蘭大台灣商會及世華工商婦女企管協會亞特蘭大分會的合作。此外，也謝謝Doraville公園管理員提供了免費使用市政府場地的機會，並邀請台灣婦女會成員協助漆畫公園內的花床。

袁曉明說，這類活動不僅幫助推動台灣婦女會在當地社區中的影響力，也讓該會形象深入人心。

亞特蘭大台灣婦女會年會已經在15日圓滿落幕，袁曉明在活動中介紹了團體的最新動態以及未來發展方向，並與約30名理事及會員討論了未來活動計畫。

Doraville市長Joseph Geierman以及Dekalb郡議員Michelle L Spears也到場表示支持，並對台灣婦女會在社區中所作的貢獻給予高度認可。