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喬州州長坎普 要求ICE培訓上千州府人員移民執法

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)17日宣布，將要求ICE根據287(g)條款對他麾下的1100名州府官員，提供聯邦移民執法職能培訓。

287(g)計畫允許ICE委派州和地方執法人員執行某些移民執法工作，包括逮捕和審訊。

坎普在新聞稿中表示，這項培訓允許ICE「授權州和地方執法人員在該機構的指導和監督下履行指定的移民官員職能」。坎普引用了川普的一項行政命令，要求ICE與州和地方執法機構合作實施該計畫。

坎普表示，該計畫將使喬州執法人員能夠更好地協助識別和逮捕非法入境者。

坎普在聲明中表示，「如果有人非法進入美國並犯下罪行，此人就就沒有資格進入喬州。」

該計畫受到了美國公民自由聯盟(ACLU)等組織的嚴格審查，他們聲稱此計畫授權地方執法機構以移民執法的名義採取高壓和具有偏見的手段，而不須承擔任何後果。

根據ACLU的追蹤，喬州目前已有六個地方機構根據287(g)法案與ICE合作。

坎普在新聞稿中表示，州懲教廳已透過「監獄執法模式」(Jail Enforcement Model)參與了287(g)法案。此培訓計畫由喬州公共安全廳專員希欽斯(Billy Hitchens)透過一份備忘錄提出，將對1100名州府官員培訓，並按照「特別工作組模式」(Task Force Model)實施。

希欽斯在聲明中表示，「各機構間的培訓和合作，增強了我們保護社區安全的能力。透過教育和機構間溝通，識別那些構成威脅和非法入境者，這使我們能夠盡最大努力為公民服務，達成我們最終目標。」

聯邦代理的移民執法職能主要適用於州警、喬州議會警察和機動車合規(Motor Carrier Compliance)官員，他們都在州公共安全廳工作。

喬州 移民 ICE

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