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有華人特色的亞特蘭大中國城唐人街市集來囉

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亞特蘭大中國城自1988年成立至今快半個世紀，見證僑社的滄桑與繁華。
亞特蘭大中國城自1988年成立至今快半個世紀，見證僑社的滄桑與繁華。

快準備好，在3月22日、4月19日、和5月17日到亞特蘭大中國城(Atlanta Chinatown)趕集！參加唐人街市集(Chinatown Market)，享受集合藝術、手工藝品、現場音樂、和美食的視覺與味蕾饗宴。

這項充滿藝術與文化氛圍的全新活動——唐人街市集，是由Blooms Emporium與亞特蘭大中國城合作推動，分別在3月22日、4月19日、和5月17日週六中午12時到下午4時於中國城舉行，活動有每月精選優質藝術作品、現場音樂、手工藝品及特色美食，讓參與者全方位感受亞裔文化的魅力。活動免費，無須門票。

這項在喬治亞州仙伯里市(Chamblee)歷史悠久的亞特蘭大中國城舉行的市集，旨在透過藝術、創意與社群交流，搭建跨世代、跨文化的橋樑。亞特蘭大中國城是1988年完工開幕，近半個世紀以來見證了當地僑社的繁華與滄桑。

Blooms Emporium負責人、第二代華裔Andrew表示，他希望透過唐人街市集這一平台，讓華埠內的商家、藝術家及職人能夠攜手合作，展現亞特蘭大地區豐富多元的亞洲藝術、美食及音樂。同時，也藉此機會喚起大眾對這座歷史地標的關注，推動華埠的文化與經濟發展。

他與中國城都期盼透過藝術、商業與社區組織的緊密結合，讓市集為亞特蘭大地區帶來卓越的體驗，並為參與的商家與創作者創造更多價值。

這項活動將精選代表亞裔文化的手工藝品，尋找具獨特風格與品質的創作者與品牌，包括但不限於：畫家、插畫家、陶藝家、服裝設計師等參與擺攤，每個攤位75元。活動為支持華埠現有的餐廳及咖啡廳，本市集暫不接受食品或飲料攤商申請。不銷售實體商品的組織、社團或企業不可作為攤商申請，但可申請成為活動贊助商。詳情聯繫：[email protected]，更多詳情及申請可至網站：https://www.andrewblooms.com/chinatown。

3月22日市集攤位申請已於12日截止，主辦方歡迎有意者繼續申請參與4月和5月的市集。

亞特蘭大中國城地址：5383 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341。電話：770-299-8083。IG：ChinatownAtlanta。

亞特蘭大中國城每次舉辦活動都受到大眾的熱烈參與。(本報資料照)
亞特蘭大中國城每次舉辦活動都受到大眾的熱烈參與。(本報資料照)

亞特蘭大 華埠 亞裔

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