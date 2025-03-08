我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

佛州查獲芬太尼 數量大到可殺死近百萬人

記者林昱瑄／綜合報導
佛州警方破獲一個大型販毒集團，並逮捕了33人。其查獲的芬太尼足以殺死近100萬人。(希爾斯伯勒郡警長辦公室)
佛州警方破獲一個大型販毒集團，並逮捕了33人。其查獲的芬太尼足以殺死近100萬人。(希爾斯伯勒郡警長辦公室)

經過六個月的調查，佛羅里達州警方破獲一個大型販毒集團並逮捕了33人，從該集團查獲的芬太尼驚人龐大，警方稱足以殺死近100萬人。

「這不僅僅是幾個人販毒造成的，」警長克羅尼斯特(Chad Chronister)說，「這是個建立在死亡、毒癮和非法利潤基礎上的網絡、商業。」

希爾斯伯勒郡警長辦公室(HCSO)表示，這項行動是在HCSO重大違法行為部門(Major Violators Section)領導並與佛州執法部門(FDLE)和奧蘭多緝毒局(DEA)合作，前後調查了六個月的成果。

當局表示，他們發現該販毒集團與波多黎各的一個販毒網絡有直接聯繫，該網絡主要透過奧蘭多將芬太尼和古柯鹼(cocaine)走私到佛州，並分銷到希爾斯伯勒郡和鄰近地區。

根據HCSO指出，這次行動的關鍵人物是兩兄弟：32歲的Fernando Elias Rosario Torres，目前在Pensacola聯邦監獄服刑；以及26歲的Elias Xavier Rosario Torres，目前被關押在Graceville懲教所。他們被發現使用偷運進監獄的違禁手機協調希爾斯伯勒郡的毒品分銷。

調查還發現，兩人的父母，59歲的Elias Rosario Negron和Enid Torres Berrios也積極參與販毒活動，因此也被逮捕。

HCSO表示，被捕的相關33名嫌疑人，其中大多數人面臨與芬太尼、古柯鹼或甲基安非他命有關的嚴重販運指控。此外，還有11人將面臨RICO(受詐騙影響和腐敗組織)的指控。

探員們表示，他們查獲了約兩公斤的芬太尼，這些毒品足以使的93萬1000人因吸毒過量而死亡；此外還查獲了兩公斤古柯鹼和八盎司甲基安非他命。當局還沒收了兩台用於製造假藥的芬太尼壓榨機、五把槍和現金1萬1257元。

佛州 佛羅里達州

上一則

美國南部青年佛學獎學金開始申請鼓勵青少年及年輕人學習和實踐佛法 並歡迎參與每月講座 佛教營

下一則

想吸引AI產業但能源不足 新州急尋對策

延伸閱讀

3友人莫名陳屍後院 屋主喊冤「不知情」仍被控提供毒品和過失殺人

3友人莫名陳屍後院 屋主喊冤「不知情」仍被控提供毒品和過失殺人
佛州聯邦參議員史考特：共和黨必須砍社安金

佛州聯邦參議員史考特：共和黨必須砍社安金
鐵達尼號20磅金色吊燈 沉睡海底數十年後閃亮展出

鐵達尼號20磅金色吊燈 沉睡海底數十年後閃亮展出
搶走2對蒂芙尼耳環首飾逃逸 佛州男被逮後吞下肚

搶走2對蒂芙尼耳環首飾逃逸 佛州男被逮後吞下肚

熱門新聞

一名顧客在俄州一家墨西哥餐廳的帳單上，寫下「我希望川普驅逐你們」的字樣。(gofundme截圖)

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

2025-03-06 10:09
就讀MIT物理系博士班的阮氏明去年夏天騎單車遭撞身亡。(MIT物理系官網)

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

2025-02-28 09:58
密西根州一名賭客在DraftKings賭博網站僅下注20美分，竟一擊中的贏得928萬元，一夜致富。(示意圖，照片人物非當事人／美聯社)

他在網站玩老虎機下注20分錢 贏得928萬大獎

2025-02-28 19:37
德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(Meador葬儀社)

同學威脅舉報ICE 德州11歲女童輕生 母要告校方疏忽

2025-03-02 21:40
一名華裔前海軍水兵龐軒宇計畫攻擊大湖海軍基地(Naval Station Great Lakes)認罪。(大湖海軍基地官網截圖)

擬向大湖海軍基地發動恐怖襲擊 前華裔水兵認罪

2025-03-01 10:03
以茶葉沖泡的茶，有助過濾有害重金屬。(pexels)

西北大學：茶葉泡的茶 可過濾有害重金屬

2025-03-03 09:53

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對