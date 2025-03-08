佛州查獲芬太尼 數量大到可殺死近百萬人

佛州警方破獲一個大型販毒集團，並逮捕了33人。其查獲的芬太尼足以殺死近100萬人。(希爾斯伯勒郡警長辦公室)

經過六個月的調查，佛羅里達州 警方破獲一個大型販毒集團並逮捕了33人，從該集團查獲的芬太尼驚人龐大，警方稱足以殺死近100萬人。

「這不僅僅是幾個人販毒造成的，」警長克羅尼斯特(Chad Chronister)說，「這是個建立在死亡、毒癮和非法利潤基礎上的網絡、商業。」

希爾斯伯勒郡警長辦公室(HCSO)表示，這項行動是在HCSO重大違法行為部門(Major Violators Section)領導並與佛州 執法部門(FDLE)和奧蘭多緝毒局(DEA)合作，前後調查了六個月的成果。

當局表示，他們發現該販毒集團與波多黎各的一個販毒網絡有直接聯繫，該網絡主要透過奧蘭多將芬太尼和古柯鹼(cocaine)走私到佛州，並分銷到希爾斯伯勒郡和鄰近地區。

根據HCSO指出，這次行動的關鍵人物是兩兄弟：32歲的Fernando Elias Rosario Torres，目前在Pensacola聯邦監獄服刑；以及26歲的Elias Xavier Rosario Torres，目前被關押在Graceville懲教所。他們被發現使用偷運進監獄的違禁手機協調希爾斯伯勒郡的毒品分銷。

調查還發現，兩人的父母，59歲的Elias Rosario Negron和Enid Torres Berrios也積極參與販毒活動，因此也被逮捕。

HCSO表示，被捕的相關33名嫌疑人，其中大多數人面臨與芬太尼、古柯鹼或甲基安非他命有關的嚴重販運指控。此外，還有11人將面臨RICO(受詐騙影響和腐敗組織)的指控。

探員們表示，他們查獲了約兩公斤的芬太尼，這些毒品足以使的93萬1000人因吸毒過量而死亡；此外還查獲了兩公斤古柯鹼和八盎司甲基安非他命。當局還沒收了兩台用於製造假藥的芬太尼壓榨機、五把槍和現金1萬1257元。