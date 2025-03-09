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最適合STEM居住城 德州奧斯汀奪冠 波士頓第2

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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德州奧斯汀榮登全美最適合STEM專業人士居住的城市。(德州奧斯汀觀光局臉書)
德州奧斯汀榮登全美最適合STEM專業人士居住的城市。(德州奧斯汀觀光局臉書)

全美STEM(科學、技術、工程和數學)人才需求旺盛，個人財務網站WalletHub的一份最新報告顯示，全美最適合STEM人士居住的城市，德州奧斯汀高居榜首，波士頓西雅圖、亞特蘭大及舊金山則分居二至五位。

該報告蒐集了包括STEM畢業生的人均職缺數量、STEM職缺平均薪資成長等21個關鍵指標，比較全美100個最大的都會區得出最新排名。

根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的最新分析，2023年至2033年間，STEM職業預計將成長10.4%，而其他職業僅成長3.6%。此外，STEM職業的平均年薪為10萬1650元，遠高於非STEM職業的平均年薪4萬6680元。

高居榜首的德州奧斯汀都會區，其STEM工作佔所有就業機會的11.5%以上。2021年至2023年期間，該市STEM就業人數增幅位居全美第五，其人均STEM畢業生職缺數量排第十。

經過生活成本調整後，奧斯汀都會區STEM工作平均收入排名全美前10，每年超過10萬7000元。奧斯汀的技術教育也很好，該地的工程類大學在全美排名第四。由於該區STEM條件優越，奧斯汀甚至被稱為「下一個矽谷」。

麻州波士頓都會區在STEM專業人員數量上排名第二。其部分原因是該區優先考慮STEM發展，研發支出佔GDP的8%以上，全美排名第二。此外，波士頓的人均發明專利數排名第二。

波士頓在在四年級和八年級的數學成績居全美榜首。這些學生可能也希望留在當地上大學和研究所，因為波士頓都會區有五所學校躋身全美工程類大學前100位。

另外，波士頓的STEM就業佔所有就業機會的11%以上，全美排名第八。在求職網站Indeed上，波城有超過11%的招募資訊都與科技有關，占比全美第八。

位居第三位的西雅圖擁有大量的STEM工作機會。該地在STEM就業率方面在全美排名第三，STEM職位佔所有工作崗位的至少13%。此外，Indeed上當地有15.5%的新職缺都與科技領域有關，比率全美第四。

西雅圖的STEM工作不僅機會多且薪水很高，當地也是STEM新進員工平均月薪最高的城市之一，即使該市生活成本較高，其年薪中位數在全美百大都會區中仍排在第27位。

西雅圖都會區GDP的7.5%以上源自研發，此比率在全美排名第三。此外，人均發明專利數量位居第三。

該榜單六到十名依序為：賓州匹茲堡、威州麥迪遜、加州聖荷西、麻州春田、佛州奧蘭多。

完整排名可查看：https://rb.gy/op0q1k

波士頓 西雅圖 麻州

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