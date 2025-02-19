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北卡流感病例增多 今年已2童死亡 衛生廳籲接種疫苗

記者王明心／北卡報導
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北卡衛生廳(NCDHHS)日前向民眾表示，2025年該州已有兩名兒童因流感併發症死亡，呼籲大家及時接種流感疫苗

根據WRAL報導，9歲女童Madeline Vernon上月28日早上起來發燒至華氏104.9度，雖經父母送緊急護理診所(urgent care)，隔日仍不幸死亡。另有一名學童也在2月初因流感去世。

衛生廳流行病學家摩爾醫師(Zack Moore) 表示，這兩個病例提醒人們不要忽視季節性流感。最近幾周，北卡的流感病例急速增加，該州本季已有 171個成人死亡病例。

流感疫苗對於患有嚴重疾病或併發症風險較高的兒童尤其重要，包括五歲以下的兒童，或患有氣喘、糖尿病或免疫系統較弱等慢性疾病的兒童。疾病防治中心(CDC)建議所有6個月及以上兒童，都要接種季節性流感疫苗。

父母還應與醫師討論保護嬰兒免受嚴重 RSV 疾病侵害的方法，包括為懷孕32至36周的孕婦接種疫苗。

官員還建議採取個人預防措施，包括常用肥皂和水洗手、避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴、用含酒精的清潔劑清潔和消毒經常接觸的表面、咳嗽或打噴嚏時用紙巾遮住口鼻。

此外，一旦生病不要外出，與其他家人住不同房、使用單獨衛浴間、避免和寵物接觸、不要和別人共用家居用品，如杯子、毛巾和餐具等。

流感疫苗 併發症 北卡

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