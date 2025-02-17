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北卡三角區美華協會 春節嘉年華迴響熱烈

記者王明心／北卡報導
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小遊客專心地在洛麗中文學校佈置的勞作攤位上用粘土做蛇。(記者王明心／攝影)
小遊客專心地在洛麗中文學校佈置的勞作攤位上用粘土做蛇。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區華美協會(TACAS)日前在北卡朵頓競技場(Dorton Arena)舉行春節嘉年華會，吸引約3000多人參與。

從早上10時到下午5時，包括舞龍舞、民族舞、現代熱舞、京劇、功夫、扯鈴、歌唱、電音三太子鼓隊的精彩節目，由WRAL電視新聞主播周凌曦(Renee Chou)和歌手潘可華、陳智興分段擔任主持人。

會場四周的美食攤位令人垂涎欲滴，除了中華料理，還有台灣口味的鹽酥雞、炒米粉、滷肉飯等。北卡佛光山也推出素食點心，最特別的是老虎堂的蚵仔煎，讓懷念夜市美食的民衆一飽口福。

除了舞台表演和美食，還有一些文化活動。北卡書友會免費為遊客寫春聯，也提供「釣魚學漢字」遊戲。洛麗中文學校佈置手作燈籠、彩繪燈籠等手工藝等活動，吸引許多大人小孩熱烈參與。

與會的五年級學生Elsa說，她父親是美國人，母親是華裔第二代，把她送到中文學校學中文，開啟她對中華文化產生濃厚興趣。除了學中文，學校也舉辦海報、認字、朗誦等比賽，她覺得很有趣。

義工鄭乃琳說，沒想到遊客對台灣這麼感興趣，大家提問踴躍，包括地理、環境、飲食，甚至學華語管道等。義工李建志說，根據觀察，大部分的老外是來享受春節氣氛，有一些曾去過台灣，則藉機會來溫習華語。

周凌曦(Renee Chou)說，她雖然在美國出生長大，但從小無論在中文學校，或父母的華人社交圈，每到春節都有慶祝活動。她很高興自己能為這個活動盡一份心力，讓傳統文化在歡樂中延續。

會長黃光榮感謝義工的付出，表示辦這樣綜合吃喝玩樂及表演的活動，比僅舉辦春節晚會複雜忙碌得多，但看到迴響熱烈，大家盡興而歸，感到非常安慰。

福爾摩沙海外青年文化志工(FASCA)現場製作車輪餅和鯛魚燒，很有廟會風味。(記...
福爾摩沙海外青年文化志工(FASCA)現場製作車輪餅和鯛魚燒，很有廟會風味。(記者王明心／攝影)
在義工郭佳慧的指導下，大小遊客興致勃勃地釣魚學漢字。(記者王明心／攝影)
在義工郭佳慧的指導下，大小遊客興致勃勃地釣魚學漢字。(記者王明心／攝影)
Elsa(左起)對書法非常有興趣，義工張永平和段祥泰向她解説文字之美。(記者王明...
Elsa(左起)對書法非常有興趣，義工張永平和段祥泰向她解説文字之美。(記者王明心／攝影)
三太子和鼓隊演出。(記者王明心／攝影)
三太子和鼓隊演出。(記者王明心／攝影)
4.義工蘇克力向遊客介紹僑委會台灣華語文中心的課程和活動。(記者王明心／攝影)
4.義工蘇克力向遊客介紹僑委會台灣華語文中心的課程和活動。(記者王明心／攝影)
會長黃光榮和電視主播周凌曦(Renee Chou)主持抽獎環節。
會長黃光榮和電視主播周凌曦(Renee Chou)主持抽獎環節。

春節 北卡 釣魚

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