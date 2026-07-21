我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

Taiwan Fun推廣台灣文化 親子體驗童玩與習俗

記者王志榮／華府報導
台灣Fun文化體驗活動。(記者王志榮／攝影)
台灣Fun文化體驗活動。(記者王志榮／攝影)

為讓美國民眾以寓教於樂方式認識台灣文化，華府地區文化推廣團體「Taiwan Fun 台灣Fun！」日前於華府國家兒童博物館舉辦台灣文化體驗活動，透過互動遊戲、童玩體驗及節慶展示，吸引許多親子家庭參與，現場充滿歡笑聲。

活動設置多個中英文雙語文化展板，介紹端午節「午時水」傳說、穿木屐踩鱟鯉、古早端午鬥石戰，以及台灣飲食文化代表「肉粽」等主題，讓美國民眾認識台灣的歷史、民俗與飲食特色。

其中最受歡迎的項目之一，是模擬早期台灣孩童穿木屐踩鱟鯉的童玩遊戲。現場準備特製大木屐，讓家長與孩子共同挑戰平衡與合作，不少家庭排隊參與，許多美國家長也首次接觸台灣傳統童玩。

居住華盛頓特區的Andy表示，自己曾到台灣旅遊，對台灣印象深刻，因此特別帶孩子參加活動。他說，透過遊戲認識不同文化，比單純閱讀資料更容易讓孩子留下深刻印象，女兒也玩得非常開心。

除童玩體驗外，主辦單位也準備糖果、小禮物及「TEAM TAIWAN」加油棒，鼓勵孩子完成文化闖關活動，在遊戲中學習台灣知識。

Taiwan Fun表示，團隊長期透過遊戲化設計、互動展示及節慶活動，向美國主流社會介紹台灣語言、飲食、歷史與民俗文化，近年也積極與博物館、文化機構及學校合作，推動台灣文化教育。

主辦單位鼓勵美國台裔家庭參與學校International Day及各類文化活動，分享台灣音樂、美食、童玩與節慶文化，讓下一代建立文化認同，同時促進族群交流。

Taiwan Fun歡迎華府地區民眾追蹤「Taiwan Fun 台灣Fun！」，透過文化體驗與互動活動，看見台灣、認識台灣。

Andy帶著孩子前來體驗。(記者王志榮／攝影)
Andy帶著孩子前來體驗。(記者王志榮／攝影)

精華 FAQ

  • Taiwan Fun在華府國家兒童博物館舉辦台灣文化體驗活動，結合互動遊戲、童玩體驗與節慶展示，讓美國親子能以輕鬆有趣的方式接觸台灣文化。

  • 現場以中英文雙語展板介紹端午節午時水、穿木屐踩鱟鯉、古早鬥石戰，以及肉粽等主題，讓民眾從歷史、民俗與飲食面向了解台灣特色。

  • Taiwan Fun希望以遊戲化與互動式方式推廣台灣語言、飲食、歷史與民俗，並與博物館、學校合作，鼓勵台裔家庭參與文化活動，建立下一代文化認同。

端午節 親子 華府

上一則

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

下一則

打擊糧食券詐欺 新州改用晶片電子卡

延伸閱讀

舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與
島嶼之聲講座音樂會 7/24華府季風書園舉行

島嶼之聲講座音樂會 7/24華府季風書園舉行
東谷首辦大型國慶慶典 華人積極參與

東谷首辦大型國慶慶典 華人積極參與
新北市攜手南加 拚客語傳承、促義民祭落地海外

新北市攜手南加 拚客語傳承、促義民祭落地海外

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火濃煙罩芝城 空污達危險等級 恐呈夏季新常態

2026-07-17 09:26
吳瑛在西北大學醫學院從事研究、教學工作長達20年，但她死後學校官網的個人主頁已遭刪除。(西北大學官網截圖檔)

法官駁回西北大學撤訴聲請 華裔教授吳瑛歧視案續審

2026-07-17 18:00

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶