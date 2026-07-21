Taiwan Fun推廣台灣文化 親子體驗童玩與習俗
為讓美國民眾以寓教於樂方式認識台灣文化，華府地區文化推廣團體「Taiwan Fun 台灣Fun！」日前於華府國家兒童博物館舉辦台灣文化體驗活動，透過互動遊戲、童玩體驗及節慶展示，吸引許多親子家庭參與，現場充滿歡笑聲。
活動設置多個中英文雙語文化展板，介紹端午節「午時水」傳說、穿木屐踩鱟鯉、古早端午鬥石戰，以及台灣飲食文化代表「肉粽」等主題，讓美國民眾認識台灣的歷史、民俗與飲食特色。
其中最受歡迎的項目之一，是模擬早期台灣孩童穿木屐踩鱟鯉的童玩遊戲。現場準備特製大木屐，讓家長與孩子共同挑戰平衡與合作，不少家庭排隊參與，許多美國家長也首次接觸台灣傳統童玩。
居住華盛頓特區的Andy表示，自己曾到台灣旅遊，對台灣印象深刻，因此特別帶孩子參加活動。他說，透過遊戲認識不同文化，比單純閱讀資料更容易讓孩子留下深刻印象，女兒也玩得非常開心。
除童玩體驗外，主辦單位也準備糖果、小禮物及「TEAM TAIWAN」加油棒，鼓勵孩子完成文化闖關活動，在遊戲中學習台灣知識。
Taiwan Fun表示，團隊長期透過遊戲化設計、互動展示及節慶活動，向美國主流社會介紹台灣語言、飲食、歷史與民俗文化，近年也積極與博物館、文化機構及學校合作，推動台灣文化教育。
主辦單位鼓勵美國台裔家庭參與學校International Day及各類文化活動，分享台灣音樂、美食、童玩與節慶文化，讓下一代建立文化認同，同時促進族群交流。
Taiwan Fun歡迎華府地區民眾追蹤「Taiwan Fun 台灣Fun！」，透過文化體驗與互動活動，看見台灣、認識台灣。
Taiwan Fun在華府國家兒童博物館舉辦台灣文化體驗活動，結合互動遊戲、童玩體驗與節慶展示，讓美國親子能以輕鬆有趣的方式接觸台灣文化。 現場以中英文雙語展板介紹端午節午時水、穿木屐踩鱟鯉、古早鬥石戰，以及肉粽等主題，讓民眾從歷史、民俗與飲食面向了解台灣特色。 Taiwan Fun希望以遊戲化與互動式方式推廣台灣語言、飲食、歷史與民俗，並與博物館、學校合作，鼓勵台裔家庭參與文化活動，建立下一代文化認同。
精華 FAQ
Taiwan Fun在華府國家兒童博物館舉辦台灣文化體驗活動，結合互動遊戲、童玩體驗與節慶展示，讓美國親子能以輕鬆有趣的方式接觸台灣文化。
現場以中英文雙語展板介紹端午節午時水、穿木屐踩鱟鯉、古早鬥石戰，以及肉粽等主題，讓民眾從歷史、民俗與飲食面向了解台灣特色。
Taiwan Fun希望以遊戲化與互動式方式推廣台灣語言、飲食、歷史與民俗，並與博物館、學校合作，鼓勵台裔家庭參與文化活動，建立下一代文化認同。
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