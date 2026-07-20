借假修真 見證佛性 (2)-摘錄盧台長

盧軍宏台長

給眾徒講講“以佛性印凡心”，要接受佛菩薩的心，把佛菩薩的心印在自己的凡心中，要經常拿佛性來印照自己的凡心，反之再用自己的凡心去印佛心，猶如，今天想到某人曾傷害過自己就很氣憤怎麼辦？能向別人發洩嗎？如果是菩薩會這樣做嗎？要常用凡心對照佛菩薩的心。印佛心，就是用凡人的心去和佛菩薩的心放在一起，也就是說你做任何事情，都要問問佛菩薩，我這樣做對不對？佛菩薩在哪裡，佛菩薩就在你的心裡，所以要修假成真，用假的身體來成全你真的佛性，有了真佛心，隨即身體也成佛，因為你假的身體所做出來的事情，全是佛菩薩所做的。比如，你合掌念阿彌陀佛，腦子裡如果是空的，你假的身體是在拜真的佛，心裡也是真的佛，你映照著自己所看到的所感受到的佛，這個你所拜的佛不就是借假修真嗎？現在你是借這個嘴巴在念經，而許多年之後，你的身體沒有了，你的嘴巴沒有了，是不是叫借假修真？

以佛印心，必須要有幾個條件：1.心量大，福報大。如果你的心與菩薩的心相應了，你的心量（氣量）越大，你的福報就會越來越大。2.念經時，持誦菩薩住頂，就是當你在念經時，觀想觀世音菩薩在你的頭上坐住灌頂。3.菩薩心廣結善緣，菩薩與眾生結的都是善緣，如果你是菩薩，你把佛菩薩的慈悲帶給了人家，結的就是善緣，你這個心結出去就有功德。如果你是壞人帶給人家的緣都是壞的、惡的，結的就是惡緣。4.以身作則，佈施法。就是讓你們要以身作則，做人要像個菩薩。佈施法，能讓你們開智慧，有了智慧就能開悟。佈施法是無量佈施，是利益眾生，這就是大乘佛法的精華所在。大乘佛法講的就是利益眾生，絕對不是利益自己的。大乘佛法利他利生，當你救人的時候，一定會付出的，等到人家好了之後，你得到的功德是無量的。比如當你拿錢去幫助別人時，其實自己本來也沒有多少錢，等到人家好了之後，多感激你啊，會加倍地償還，或會感激你一輩子。

要開悟，要明白自己真實的心，堅持修持能見你的本性，當一個人堅持修持自己的時候，你的本性才會顯露出來，修到無上正等正覺，即最高境界，就是具有最高的圓融智慧。無上正等正覺，就是佛。

今天就給大家講到這裡。所有跟隨師父修持的人都要有一顆警覺的心，都要時刻保持自己的警覺，不要犯身口意三業，罪業越多，功德損失就越多。如果一個人的行為像菩薩了，就基本上是菩薩了，這是借假修真的基礎。

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