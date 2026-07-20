我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

富邦貸款公司精辦各類房屋貸款 經驗豐富

本報華府訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
富邦貸款公司的簡小玲及孫杰。
富邦貸款公司的簡小玲及孫杰。

位於維州Vienna的富邦貸款公司，於1998年成立，至今已有28年，服務維州、馬州、DC、佛州及德州，精辦各類房屋貸款，經驗豐富，解決疑難雜症。

富邦貸款公司提供FHA及VA貸款。如果你的信用分數太低？頭期款太少？無身份，無SSN申請貸款，富邦貸款公司都可以幫到你!

富邦貸款公司提供低利率， 誠信可靠。免費提供貸款分析、預批信，提供一條龍服務。批准快速，準時過戶，舊雨新知，有口皆碑!

富邦貸款公司(Trustworthy Mortgage Corporation) 維州總公司地址:1964 Gallows Road, Suite 350, Vienna, VA 22182，電話: 703-827-0899。網址:www.trustworthyloan.com，富邦貸款公司licensed by Virginia State Corporation Commission。簡小玲 Lin Chien (Charlene) ，手機:703-822-3200，301-502-2888，Email: [email protected]，NMLS ID# 205993。孫杰Aaron Sun，手機:703-965-6477，703-300-4793，Email: [email protected]，NMLS ID# 1500254。

上一則

78區開發計畫4.25億TIF補助 芝議會表決通過

下一則

夏威夷佛光山 8/16講座談生命永續經營

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51
受到加拿大山火影響，芝城16日煙霧瀰漫。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火濃煙罩芝城 空污達危險等級 恐呈夏季新常態

2026-07-17 09:26
吳瑛在西北大學醫學院從事研究、教學工作長達20年，但她死後學校官網的個人主頁已遭刪除。(西北大學官網截圖檔)

法官駁回西北大學撤訴聲請 華裔教授吳瑛歧視案續審

2026-07-17 18:00
南翡翠大道(S. Emerald Ave.)3000號街區的一處華裔家庭，日前發生家庭暴力事件，警方隨後從該住家查獲40多把槍械。(google map)

芝華人家暴 住家宛如軍火庫 警搜逾40槍逮55歲華男

2026-07-13 09:44

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚