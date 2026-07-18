島嶼之聲講座音樂會 7/24華府季風書園舉行

「島嶼之聲：台灣竹笛、鼻笛與跨文化音樂的旅程」講座音樂會，將於24日晚間6時至7時30分在華府季風書園舉行。(主辦方提供)

由文化部駐美國代表處台灣書院主辦的「島嶼之聲：台灣竹笛、鼻笛與跨文化音樂的旅程」講座音樂會，將於24日晚間6時至7時30分在華府 季風書園(1509 Connecticut Ave NW)舉行。活動以中文進行，並安排雙語問答。

講座將介紹台灣竹笛藝術以及排灣族鼻笛、口簧琴等原住民 族傳統樂器，並透過現場示範演奏，呈現不同族群的音樂特色。主講人林小楓也將分享如何運用即興演奏作為共同語言，展現音樂跨越文化與族群的力量。

林小楓為台灣知名長笛即興演奏家及策展人，現任台北「林氏文化」音樂總監，長期投入跨文化音樂創作。2024年，他憑專輯「CADENZA 21'」榮獲世界長笛協會頒發「年度世界長笛演奏家」殊榮。該專輯除獲國際肯定，其設計亦入圍2024年葛萊美獎最佳唱片包裝獎。

共同與談人張璿為製作人、多媒體藝術家，也是印第安納大學雅各布音樂學院兼任教師，長年致力於音樂、影像與設計的跨領域創作。

主辦單位希望藉由講座與演出，讓更多人深入認識台灣傳統及原住民族音樂文化，促進台美文化交流。