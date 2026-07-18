我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

島嶼之聲講座音樂會 7/24華府季風書園舉行

記者王志榮／華府報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「島嶼之聲：台灣竹笛、鼻笛與跨文化音樂的旅程」講座音樂會，將於24日晚間6時至7...
「島嶼之聲：台灣竹笛、鼻笛與跨文化音樂的旅程」講座音樂會，將於24日晚間6時至7時30分在華府季風書園舉行。(主辦方提供)

由文化部駐美國代表處台灣書院主辦的「島嶼之聲：台灣竹笛、鼻笛與跨文化音樂的旅程」講座音樂會，將於24日晚間6時至7時30分在華府季風書園(1509 Connecticut Ave NW)舉行。活動以中文進行，並安排雙語問答。

講座將介紹台灣竹笛藝術以及排灣族鼻笛、口簧琴等原住民族傳統樂器，並透過現場示範演奏，呈現不同族群的音樂特色。主講人林小楓也將分享如何運用即興演奏作為共同語言，展現音樂跨越文化與族群的力量。

林小楓為台灣知名長笛即興演奏家及策展人，現任台北「林氏文化」音樂總監，長期投入跨文化音樂創作。2024年，他憑專輯「CADENZA 21'」榮獲世界長笛協會頒發「年度世界長笛演奏家」殊榮。該專輯除獲國際肯定，其設計亦入圍2024年葛萊美獎最佳唱片包裝獎。

共同與談人張璿為製作人、多媒體藝術家，也是印第安納大學雅各布音樂學院兼任教師，長年致力於音樂、影像與設計的跨領域創作。

主辦單位希望藉由講座與演出，讓更多人深入認識台灣傳統及原住民族音樂文化，促進台美文化交流。

原住民 華府

上一則

鈦金牙科啟用新預約專線James Yoon醫師牙周病與植牙專科 一站式重建健康笑容

下一則

芝租屋市場展韌性 月租穩定維持2100元

延伸閱讀

北美屏東鄉親會年會 戴曉君獻唱展現原民文化

北美屏東鄉親會年會 戴曉君獻唱展現原民文化
覺行基金會聖瑪利諾音畫展 跨域文化交流

覺行基金會聖瑪利諾音畫展 跨域文化交流
南加中國國樂團 8月1日「馬鳴仲夏．名家名曲」公演

南加中國國樂團 8月1日「馬鳴仲夏．名家名曲」公演
舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

熱門新聞

川普政府的簽證新規讓在美留學生、國際媒體面臨重大衝擊。（美聯社）

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

2026-07-16 14:53
芝歐海爾機場班機離開登機門到起飛，或降落滑行到登機門的移動時間，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美最長等待 芝歐海爾機場班機滑行超時 旅客飽受折磨

2026-07-10 09:58
40歲中國籍持美國綠卡的劉真真(Zengzeng Liu，音譯，綽號Bella)涉嫌經營跨國賣淫。(麻州聯邦檢察官辦公室)

11個月海撈數十萬 華女經營波士頓跨國賣淫集團遭起訴

2026-07-15 09:52
尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從10月1日起將喪失白卡。(美聯社)

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

2026-07-09 10:43
田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車。(查塔努加地區交通管理局)

廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

2026-07-10 21:29
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

國際學生大減 波士頓月租連跌13個月至2930元

2026-07-17 09:51

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料