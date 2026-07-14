陶亞倫VR個展華府登場 探討科技、權力與真實

來賓戴上VR頭戴裝置體驗作品。(記者王志榮／攝影)

中華民國 文化部駐美國代表處台灣書院與華府 國際藝術暨藝術家協會希利爾藝廊(IA&A at Hillyer)合作，即日起至8月2日推出台灣新媒體藝術家陶亞倫虛擬實境(VR)個展「無處不在的幽靈」(Ubiquitous Ghosts)。這是陶亞倫首次在美國舉辦VR個展，也是該藝廊首次以VR藝術為主題策展。

駐美副代表楊懿珊等人，10日出席了個展招待會，並體驗VR作品。陶亞倫11日則參加了藝術家座談，與策展人、約翰霍普金斯大學藝術史系副教授劉宓亞分享創作理念，吸引藝術界人士、學者及愛好者交流。

本展由希利爾藝廊館長Tim Brown邀請劉宓亞共同策展，展出作品「徘徊的幽靈No.9」、「徘徊的幽靈No.10」及錄像作品「盲流計畫－烏克蘭」。

其中，「徘徊的幽靈」系列以烏托邦式紀念建築與虛擬荒廢遊樂園為場景，透過沉浸式VR技術，探討政治意識形態與消費文化所塑造的幻象；「盲流計畫－烏克蘭」則聚焦戰爭下流離失所者的生命經驗，呈現人權與生存議題。

陶亞倫表示，長期以科技作為創作媒介，關注政治、人權、自我認同及虛實關係，希望透過虛擬世界引導觀眾重新思考「真實」與「現實」的界線。

策展團隊指出，「幽靈」象徵數位時代中無形卻無所不在的權力機制，科技治理下的控制可能以隱形方式滲透日常生活，引發觀眾思考科技、自由與權力之間的關係。

展覽獲得觀眾高度評價。墨西哥城藝術家布拉沃(Gerardo Bravo)表示，作品將深刻理念轉化為影像與空間體驗，兼具思想深度與現實意義。

陶亞倫1966年出生於台北，現任國立政治大學傳播學院教授，是台灣新媒體藝術重要代表人物，創作涵蓋影像、聲音、機械動力、光藝術，以及AR、VR等媒介，長期探索科技如何改變人類感知與虛實空間互動。

藝廊IA&A at Hillyer位於華府9 Hillyer Court NW，展覽免費。

駐美副代表楊懿珊戴上VR頭戴裝置體驗作品。(記者王志榮／攝影)

陶亞倫(右)出席藝術家座談與策展人劉宓亞分享創作理念。(記者王志榮／攝影)

陶亞倫(右)出席藝術家座談與策展人劉宓亞分享創作理念。(記者王志榮／攝影)