陶亞倫VR個展華府登場 探討科技、權力與真實
中華民國文化部駐美國代表處台灣書院與華府國際藝術暨藝術家協會希利爾藝廊(IA&A at Hillyer)合作，即日起至8月2日推出台灣新媒體藝術家陶亞倫虛擬實境(VR)個展「無處不在的幽靈」(Ubiquitous Ghosts)。這是陶亞倫首次在美國舉辦VR個展，也是該藝廊首次以VR藝術為主題策展。
駐美副代表楊懿珊等人，10日出席了個展招待會，並體驗VR作品。陶亞倫11日則參加了藝術家座談，與策展人、約翰霍普金斯大學藝術史系副教授劉宓亞分享創作理念，吸引藝術界人士、學者及愛好者交流。
本展由希利爾藝廊館長Tim Brown邀請劉宓亞共同策展，展出作品「徘徊的幽靈No.9」、「徘徊的幽靈No.10」及錄像作品「盲流計畫－烏克蘭」。
其中，「徘徊的幽靈」系列以烏托邦式紀念建築與虛擬荒廢遊樂園為場景，透過沉浸式VR技術，探討政治意識形態與消費文化所塑造的幻象；「盲流計畫－烏克蘭」則聚焦戰爭下流離失所者的生命經驗，呈現人權與生存議題。
陶亞倫表示，長期以科技作為創作媒介，關注政治、人權、自我認同及虛實關係，希望透過虛擬世界引導觀眾重新思考「真實」與「現實」的界線。
策展團隊指出，「幽靈」象徵數位時代中無形卻無所不在的權力機制，科技治理下的控制可能以隱形方式滲透日常生活，引發觀眾思考科技、自由與權力之間的關係。
展覽獲得觀眾高度評價。墨西哥城藝術家布拉沃(Gerardo Bravo)表示，作品將深刻理念轉化為影像與空間體驗，兼具思想深度與現實意義。
陶亞倫1966年出生於台北，現任國立政治大學傳播學院教授，是台灣新媒體藝術重要代表人物，創作涵蓋影像、聲音、機械動力、光藝術，以及AR、VR等媒介，長期探索科技如何改變人類感知與虛實空間互動。
藝廊IA&A at Hillyer位於華府9 Hillyer Court NW，展覽免費。
他在華府希利爾藝廊舉辦虛擬實境個展「無處不在的幽靈」，這是他首次在美國舉行VR個展，也是一場以VR藝術為主題的策展展覽。 展出「徘徊的幽靈No.9」、「徘徊的幽靈No.10」與「盲流計畫－烏克蘭」，分別探討政治幻象、消費文化、戰爭流離失所者處境，以及科技與權力的關係。 展覽在華府9 Hillyer Court NW的IA&A at Hillyer舉行，由即日起展至8月2日，並且免費入場，方便一般民眾前往體驗VR藝術。
精華 FAQ
他在華府希利爾藝廊舉辦虛擬實境個展「無處不在的幽靈」，這是他首次在美國舉行VR個展，也是一場以VR藝術為主題的策展展覽。
展出「徘徊的幽靈No.9」、「徘徊的幽靈No.10」與「盲流計畫－烏克蘭」，分別探討政治幻象、消費文化、戰爭流離失所者處境，以及科技與權力的關係。
展覽在華府9 Hillyer Court NW的IA&A at Hillyer舉行，由即日起展至8月2日，並且免費入場，方便一般民眾前往體驗VR藝術。
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