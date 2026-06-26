大華府「老有所樂」結業暨歡慶端午

大華府社區健康服務中心舉辦本年度「老有所樂」項目結業暨端午雙慶盛典。（主辦方提供）

大華府 社區健康服務中心(CACHS)日前在陽光保健養生中心舉辦本年度「老有所樂」項目結業暨端午雙慶盛典。馬里蘭州蒙哥馬利郡亞裔美國人健康促進協會(AAHI)項目主管 Angela Belisario 等一行三人應邀出席，與70多位學員及義工齊聚一堂。

「老有所樂」項目結業暨端午雙慶盛典參與踴躍。（主辦方提供）

自2023年起，在AAHI的資助下，CACHS每年定期舉辦兩期「老有所樂」華裔 長者福利活動，每年共24次，全程提供免費接送。該項目旨在幫助長者系統學習健康知識、高效利用蒙郡資源，並搭建溫馨社交平台促進身心健康。今年活動得到廣泛響應，吸引了超過30位義工傾情參與，包括十餘位「華府青年」小義工。

「老有所樂」項目結業暨端午雙慶盛典演出情形。（主辦方提供）

典禮當天，CACHS執行長馮寧平博士、副執行長李民博士及董事徐礪新博士親臨聽取長者心聲。在經費有限下，中心不僅準備熱茶，還聯絡合作夥伴So What Else現場免費發放新鮮蔬果。AAHI代表對CACHS的高效執行力與人文關懷給予高度讚譽。

結業儀式由項目聯合執行主任潘緯女士與岳春梅博士共同主持。健康講座部分由資深保險專家彭劉暢老師主講，深入解析聯邦醫療保險(紅藍卡)與醫療補助(白卡)等華人 常見問題。茶歇期間，馮寧平博士感謝AAHI的支持，並承諾未來將推出更多元化的公益活動，亦誠摯邀請長者利用中文服務熱線尋求協助。

「老有所樂」項目結業暨端午雙慶盛典演出情形。（主辦方提供）

長者們踴躍發言，高度評價潘緯與岳春梅女士動靜結合的完美安排，以及對學員名字與背景的細膩關懷。隨後，中心負責人為優秀學員頒發獎品。

最後，慶典在文藝匯演中推向高潮。長者及小義工接連帶來合唱「小城故事」、太極拳、電吹管獨奏、武術及父親節舞蹈等精彩節目，現場還穿插了趣味的端午主題成語競猜。最終，活動在全場合唱「難忘今宵」的旋律中圓滿落幕。