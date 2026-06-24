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大華府台商會年會 盧美娟接任會長

記者王稚融／馬州報導
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新任會長盧美娟(左起)、駐美代表俞大㵢、前總會長白越珠、卸任會長李海雯。(記者王...
新任會長盧美娟(左起)、駐美代表俞大㵢、前總會長白越珠、卸任會長李海雯。(記者王稚融／攝影)

華府台灣商會20日在馬里蘭州蓋城的萬豪酒店舉辦第30屆年會，商會會長李海雯在駐美大使俞大㵢監交下，卸任會長李海雯將印信交給新任第31屆會長盧美娟。

當天活動嘉賓雲集，包括駐美公使楊懿珊、馬州副州務卿Micheal W. Lore、馬州首席行政法官Chung Pak、僑教中心主任黃正杰、北美臺灣商會前總會長白越珠、中華會館主席徐腕佑等240多位人士出席。

李海雯首先感謝她的團隊在過去一年舉辦和參與的各項活動。俞大㵢接著致詞感謝全球台商辛勤打拼，為台灣的繁榮發展做出巨大的努力，他並祝賀盧美娟當選會長。

剛卸任的北美台商聯合總會第38屆總會長白越珠在華府團隊的兄弟姊妹們伴舞下，手揮美國國旗登場，合唱「朋友」，重現任內的團結合作，場內氣氛也達到高潮。白越珠說，北美臺商聯合總會成立於1988年，她以97.8的最高得票率，也是第3位當選總會長的女性，也是首位來自華府的總會長。她稱讚自己的華府團隊非常年輕，工作最有效率，在大家的共同努力下，發揮商會作用，協助加強臺美經濟合作。俞大㵢伉儷，肯定商會對促進在地經濟發展和臺美經濟合作的貢獻。

馬州副州長代表州長向新的大華府臺商會團隊表示祝賀，並與州行政聽證辦公室首席行政法官Chung K. Pak、馬州州參議員林力圖，分別代表州政府與州議會頒發賀狀。

整場活動在熱鬧的會歌「愛拼才會贏」合唱，團體舞及抽獎活動中圓滿結束。

合唱「朋友」。(記者王稚融／攝影)
合唱「朋友」。(記者王稚融／攝影)

駐美大使俞大㵢。(記者王稚融／攝影)
駐美大使俞大㵢。(記者王稚融／攝影)

白越珠。(記者王稚融／攝影)
白越珠。(記者王稚融／攝影)

精華 FAQ

  • 商會於馬里蘭州蓋城萬豪酒店舉辦第30屆年會，核心重點是完成第31屆會長交接，由李海雯將印信交給盧美娟，象徵新團隊正式上任。

  • 出席者包含駐美大使俞大㵢、駐美公使楊懿珊、馬州副州務卿、首席行政法官、僑教中心主任及多位僑界領袖，並由州政府與州議會頒發賀狀祝賀新團隊。

  • 白越珠在團隊伴舞下揮舞美國國旗登場，並合唱〈朋友〉，重現團結合作精神；最後全場再以會歌〈愛拼才會贏〉、團體舞和抽獎活動，讓年會圓滿結束。

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