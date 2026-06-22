華府台灣同鄉聯誼會 歡慶端午及雙親節
為慶祝端午節及雙親節，華府台灣同鄉聯誼會在馬里蘭州黑山公園(Black Hill Regional Park)舉辦端午雙親聯誼活動，吸引超過110會員和鄉親朋友參加，活動中並頒發一年一度的兒童繪畫比賽獎項。大家在豐富美食、趣味遊戲的溫馨歡樂氣氛中歡度佳節。
當天依慣例頒發台聯會每年端午節前舉辦的兒童繪畫比賽獎項，今年以「我心目中來的AI城市」為主題，鼓勵孩子發揮想像力與創意，描繪心目中未來AI城市的樣貌。
頒獎前，華府臺灣同鄉聯誼會會長金義之表示，感謝大家支持本年度兒童繪畫比賽，更感謝潘志中、張芬瑩、羅昭妤三位評審老師參與評選，以專業、公正及用心的態度完成評審工作，讓本次比賽圓滿成功。參賽小朋友作品精彩紛呈，讓人印象深刻。無論是否獲獎，每位小朋友都值得我們給予最熱烈的掌聲與鼓勵。
本次比賽得獎名單如下：幼兒組第一名：李語寜。兒童組第一名：鄭竹熙。少年組第一名：王禹媃。
活動地點在馬里蘭州的黑山公園舉行，結合端午節與雙親節慶祝，讓會員與鄉親能在戶外共享美食、遊戲與團聚時光，氣氛相當溫馨熱鬧。 活動吸引超過110位會員與鄉親朋友參加，大家在豐富美食與趣味遊戲中歡度佳節，同時也見證年度兒童繪畫比賽的頒獎時刻。 今年比賽主題是「我心目中來的AI城市」，鼓勵孩子發揮想像力；各組第一名分別為幼兒組李語寜、兒童組鄭竹熙、少年組王禹媃。
精華 FAQ
活動地點在馬里蘭州的黑山公園舉行，結合端午節與雙親節慶祝，讓會員與鄉親能在戶外共享美食、遊戲與團聚時光，氣氛相當溫馨熱鬧。
活動吸引超過110位會員與鄉親朋友參加，大家在豐富美食與趣味遊戲中歡度佳節，同時也見證年度兒童繪畫比賽的頒獎時刻。
今年比賽主題是「我心目中來的AI城市」，鼓勵孩子發揮想像力；各組第一名分別為幼兒組李語寜、兒童組鄭竹熙、少年組王禹媃。
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