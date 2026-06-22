借假修真，見證佛性(1)---摘錄盧台長

盧軍宏台

見證佛性，就是說你看到這個人在做善事，是用佛的心在做善事，他是佛，是菩薩，我見證了，我證明了，你是菩薩。證明佛性，見到了叫見證，見到之後要證明是真的東西叫見證。感悟佛性，用自己的真心去悟出佛性。這三個加起來才叫功德，功德就是用心來做善事，行善事，說善言，用心發出來的東西，那才叫功德，做善事有人天福報。求福不見功德，因為當一個人求福的時候得到的是人天福報，而得不到功德。功德可以消除你的罪業，可以消除你的業障。真正的功德不但要看見佛性，還要應用佛性，還要感悟佛性，這才叫真實妙用。比如今天做功德是無所求地去做，去幫助人家，是真正的在幫助他，就見證了你的佛性，沒有目的去?明人家，做出來的就是佛性，你所做的事情能看見你的佛性，就叫功德。如果有目的的去?明人家，就不是菩薩的所為，不是菩薩的所行，不是菩薩的所言，所以就沒有功德。真實妙用就是真正的把這個佛法來妙用。

為什麼不應用佛性等於不平等，做任何事情如果不應用佛性來做，就是不平等。不應用佛性去做事情，會有不平等？如果不是為了救度眾生，而是為了某一原因去做，你們說這是平等嗎？比如為了讓你以後能為我做更多的事情，我現在才為你做很多事情，這是平等嗎？這在理念上是不平等，而在人間講起來好像是平等的，一報還一報，實際上偏離了佛法的廣度有緣眾生的原則。只有沒有目的，全身心的去?明人家時，才是真正的平等。不平等就是沒有應用佛性，但是任何的不平等都有一個時效，這個不平等等到一定的時候，他的時效性過了之後，就平等了。舉例講，因為你所做的善事沒有了，所以就平等了，例如不要以為我救過你一次，你就應該永遠欠我的，受我之氣，這就是不平等的道理，等這個人受不了離開之後，就平等了，這就是時效性過了。所以我們應該用平等之心對待眾生，故應以平等心視人之，即用平等心看所有的眾生。

身口意修心的快法，首先要知道什麼是身口意。身業：殺生、偷盜、邪淫。口業：妄言、綺語、惡口、兩舌。意業：貪欲、瞋恚、愚癡。身口意的修心快法，在你的心中有一個心法，一個以你本性唯心的法門，叫心中心法。因為你本身的佛性就是你最好的一個法門，你心中已經有了這個心法了，把自己最善良的這個佛心挖出來，就是心中心法。(因篇幅所限，下次再續)

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