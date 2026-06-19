北美台商青商華府交接暨美建國250年酒會 徐佳青出席

「慶祝美國建國250周年紀念酒會」大華府臺灣合唱團演唱。(主辦方提供)

中華民國 台灣僑務委員會委員長徐佳青日前出席北美洲台灣商會聯合總會青商聯席會議，並於晚間出席駐美代表處的「慶祝美國建國250周年紀念酒會」，活動期間與出席者熱烈交流。

在出席北美台商總會青商聯席會議，見證新一屆青商部會長及監事長上任時，徐佳青表示，青年是台灣及僑社永續發展的重要力量，樂見越來越多年輕世代投入台商組織及僑社事務，透過專業能力、創新思維及國際視野，持續為台灣發聲。

同日晚間，徐佳青出席駐美代表處與北美台商總會共同於甘迺迪中心 舉辦之「慶祝美國建國250周年紀念酒會」，與駐美代表俞大㵢夫婦、北美洲台商總會總會長白越珠、世界台灣商會聯合總會總會長熊強生等各界人士共同慶祝美國建國250年。

活動現場由大華府 台灣合唱團演唱美國國歌及「望春風」，大華府客家桐花合唱團演唱客家歌曲「農家樂」及「山狗太」，並由Formosan Groove帶來融合台灣與美國元素的音樂演出。

白越珠致詞表示，北美台商長期透過創業、教育及社區服務回饋美國社會，並持續促進台美經貿與文化交流。

「慶祝美國建國250周年紀念酒會」大華府客家桐花合唱團演唱。(主辦方提供)

「慶祝美國建國250周年紀念酒會」嘉賓雲集。(主辦方提供)

「慶祝美國建國250周年紀念酒會」現場安排Formosan Groove表演團演奏。(主辦方提供)

北美台商總會青商聯席會現任會長簡子堯(左)交棒給新任會長康宜㚬(右)。(主辦方提供)