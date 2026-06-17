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北美洲台商聯合總會 溫在興接任會長

記者王稚融／馬州報導
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北美洲台灣商會聯合總會第38屆理監事聯席會議開幕典禮，嘉賓雲集。( 主辦方提供)
北美洲台灣商會聯合總會第38屆理監事聯席會議開幕典禮，嘉賓雲集。( 主辦方提供)

北美洲台灣商會聯合總會 理監事聯席會議日前在馬里蘭州舉行，美加各地台商代表齊聚，活動中並舉行團隊交接，由温在興接下39屆總會長重任。

開幕典禮由38屆總會長白越珠主持，僑務委員會委員長徐佳青、駐美代表俞大㵢大使、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)及馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)等貴賓均出席了盛會。

徐佳青致詞肯定北美台商總會長期凝聚僑力，積極爭取主流社會對台灣的支持。她特別提到，去年總會舉辦「台灣日」經驗分享後獲得熱烈響應，今年全美舉辦台灣日活動的城市與場次均大幅增加，有效提升台灣的國際能見度。

俞大㵢致詞表示，台美近年持續深化經貿與科技合作。今年台灣不僅在SelectUSA投資高峰會組成最大規模代表團，更宣布新增對美投資350億元，並簽署150億元液化天然氣採購協議，充分展現雙方經濟夥伴關係的互利共榮。

年會圓滿完成第39屆團隊交接，由温在興接任總會長、史孟珠接任監事長。徐佳青感謝白越珠及歷任幹部的卓越貢獻，並期勉新團隊延續優良傳統，發揮專業影響力，協助會員精準掌握產業趨勢，攜手深化台灣與北美的雙邊合作關係。

在徐佳青(中)監交下，北美洲台灣商會聯合總會現任會長白越珠(左)將印信交給新任總...
在徐佳青(中)監交下，北美洲台灣商會聯合總會現任會長白越珠(左)將印信交給新任總會長温在興(右)。(主辦方提供)

活動中頒發捐贈僑生獎助學金金質獎牌，由左而右依序為第40屆總會長當選人李嘉展、3...
活動中頒發捐贈僑生獎助學金金質獎牌，由左而右依序為第40屆總會長當選人李嘉展、39屆監事長史孟珠、38屆總會長白越珠、徐佳青、39屆總會長温在興、諮詢委員鄭吉成(由兄長鄭尊仁代領)、38屆副秘書長白寶珠。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 這場理監事聯席會議在美國馬里蘭州舉行，來自美加各地的台商代表齊聚一堂，並同步進行第39屆總會團隊交接，完成會務傳承。

  • 年會完成交接後，由温在興接任第39屆總會長，史孟珠接任監事長。主辦方也感謝白越珠及歷任幹部，並期勉新團隊持續發揮影響力。

  • 徐佳青肯定台商凝聚僑力並推動台灣日活動擴大舉辦；俞大㵢則指出台美經貿與科技合作深化，並提及台灣加碼對美投資及採購協議。

馬里蘭州 馬州

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