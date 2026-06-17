北美洲台商聯合總會 溫在興接任會長
北美洲台灣商會聯合總會 理監事聯席會議日前在馬里蘭州舉行，美加各地台商代表齊聚，活動中並舉行團隊交接，由温在興接下39屆總會長重任。
開幕典禮由38屆總會長白越珠主持，僑務委員會委員長徐佳青、駐美代表俞大㵢大使、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)及馬州州參議員林力圖(Clarence Lam)等貴賓均出席了盛會。
徐佳青致詞肯定北美台商總會長期凝聚僑力，積極爭取主流社會對台灣的支持。她特別提到，去年總會舉辦「台灣日」經驗分享後獲得熱烈響應，今年全美舉辦台灣日活動的城市與場次均大幅增加，有效提升台灣的國際能見度。
俞大㵢致詞表示，台美近年持續深化經貿與科技合作。今年台灣不僅在SelectUSA投資高峰會組成最大規模代表團，更宣布新增對美投資350億元，並簽署150億元液化天然氣採購協議，充分展現雙方經濟夥伴關係的互利共榮。
年會圓滿完成第39屆團隊交接，由温在興接任總會長、史孟珠接任監事長。徐佳青感謝白越珠及歷任幹部的卓越貢獻，並期勉新團隊延續優良傳統，發揮專業影響力，協助會員精準掌握產業趨勢，攜手深化台灣與北美的雙邊合作關係。
這場理監事聯席會議在美國馬里蘭州舉行，來自美加各地的台商代表齊聚一堂，並同步進行第39屆總會團隊交接，完成會務傳承。 年會完成交接後，由温在興接任第39屆總會長，史孟珠接任監事長。主辦方也感謝白越珠及歷任幹部，並期勉新團隊持續發揮影響力。 徐佳青肯定台商凝聚僑力並推動台灣日活動擴大舉辦；俞大㵢則指出台美經貿與科技合作深化，並提及台灣加碼對美投資及採購協議。
精華 FAQ
這場理監事聯席會議在美國馬里蘭州舉行，來自美加各地的台商代表齊聚一堂，並同步進行第39屆總會團隊交接，完成會務傳承。
年會完成交接後，由温在興接任第39屆總會長，史孟珠接任監事長。主辦方也感謝白越珠及歷任幹部，並期勉新團隊持續發揮影響力。
徐佳青肯定台商凝聚僑力並推動台灣日活動擴大舉辦；俞大㵢則指出台美經貿與科技合作深化，並提及台灣加碼對美投資及採購協議。
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