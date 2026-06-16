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徐佳青拜會FAPA總會 出席北美台商創業競賽

記者王稚融／華府報導
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徐佳青見證北美臺商總會總會長白越珠(中)與工研院創新工業技術移轉公司(ITIC)...
徐佳青見證北美臺商總會總會長白越珠(中)與工研院創新工業技術移轉公司(ITIC)總經理余宛如(左二)簽署策略夥伴合作協議。(主辦方提供)

僑務委員會委員長徐佳青日前拜會台灣人公共事務會(FAPA)總會，並出席北美洲臺灣商會聯合總會(TCCNA)舉辦的「2026 Global Startup Challenge」創業提案競賽，與僑界青年及創新創業團隊交流。

徐佳青在僑商處副處長廖雲萱、華府僑教中心主任黃正杰陪同下拜會FAPA總會，由該會執行長蕭喬勻接待並介紹FAPA歷史及海外台灣人民主運動歷程。徐佳青感謝FAPA多年來透過政策倡議、草根外交及青年培力工作，持續提升美國主流社會對臺灣的認識與支持。雙方並就臺美關係發展、青年參與公共事務、世代傳承及海外僑社發展等議題交換意見，期盼持續深化合作。

徐佳青接著出席創業提案競賽活動，見證來自北美各地青年創業團隊展現創新能量，以及北美台商總會與工研院創新工業技術移轉公司(ITIC)簽署策略夥伴合作協議。

徐佳青表示，青年是台灣未來發展的重要力量，僑委會近年積極推動「Move to Next Generation」政策方向，鼓勵年輕世代參與僑社事務、公共服務及創新創業發展。她肯定北美台商總會長期透過創業競賽及產業交流平台，協助青年拓展國際視野與全球人脈。

徐佳青(右四)拜會臺灣人公共事務會(FAPA)總會，該會執行長蕭喬勻(右5)與團...
徐佳青(右四)拜會臺灣人公共事務會(FAPA)總會，該會執行長蕭喬勻(右5)與團隊接待。(主辦方提供)

北美臺商總會舉辦「2026 Global Startup Challenge」創...
北美臺商總會舉辦「2026 Global Startup Challenge」創業提案競賽展現創新能量。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 她在僑務人員陪同下拜會FAPA總會，與對方就臺美關係發展、青年參與公共事務、世代傳承以及海外僑社發展等議題交換意見，並期盼持續深化合作。

  • 徐佳青出席北美洲臺灣商會聯合總會舉辦的2026 Global Startup Challenge創業提案競賽，見證北美青年團隊展現創新能量，並目睹台商總會與ITIC簽署策略合作協議。

  • 她認為青年是台灣未來發展的重要力量，僑委會正以Move to Next Generation為方向，鼓勵青年參與僑社、公共服務與創新創業，也肯定台商總會提供國際舞台。

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