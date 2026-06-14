鄭麗文穿中山裝出席華府僑宴 稱中華民族再度偉大

鄭麗文穿著中山裝出席華府僑宴。(記者王稚融／攝影)

國民黨 主席鄭麗文 11日晚間於華府 地區漢宮大酒樓出席僑界晚宴，吸引超過430位僑胞參與，現場座無虛席、氣氛熱烈。鄭麗文表示，此行赴美交流成果遠超過原先預期，她也提到推動和平、對話與互信的重要性。

鄭麗文當晚身穿中山裝出席了晚宴。她致詞表示，中山裝象徵國父革命歷程與精神，「國父十次革命，有多少人是提著頭來，來參加革命，所以我們怕什麼，我們要挺直腰桿，告訴全世界的朋友，我們帶來的是和平，是愛、是包容、是共同的進步，希望大家跟我們交朋友」。 鄭麗文(右五)舉杯感謝與會支持者。(記者王稚融／攝影)

她表示，希望向世界傳遞和平、包容與共同進步的理念，並呼籲全球華人以交流取代衝突、以合作避免對立。鄭麗文說，在科技進步、知識普及與全球互動日益密切的時代，應共同避免衝突與對抗，推動更穩定的國際環境。

談及美中關係時，鄭麗文表示，樂見美中雙方持續釋出善意，並期待雙方能透過對話建立互信。她說，美中若持續走向對抗，將對全球局勢帶來不利影響，因此支持透過溝通降低緊張情勢。在兩岸議題方面，鄭麗文表示，和平與穩定符合區域及國際利益，也主張相關政策應接受民主制度與民意檢驗。她說，未來兩岸互動方向仍需透過選舉與社會共識形成授權基礎。 鄭麗文出席華府僑宴。(記者王稚融／攝影)

鄭麗文也提到，此次訪美除公開行程外，亦有多場非公開交流活動，此行所獲得的回應與交流成果超出原先預期，未來將持續關注中華民國、美中關係及台海和平發展。

鄭麗文還說，她的背後是超過億萬來自全世界的華人，「所以中華民族再度偉大，我們不是對別人的威脅，我們不是對別人的挑戰，相反的我們一直都是多元的文明，中華民族的崛起，絕對是這個世界的福音」。

400多人參加了鄭麗文的華府僑宴。(記者王稚融／攝影)