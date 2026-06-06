華府亞太青少年管弦樂團音樂會 展現成果

華府亞太青少年管弦樂團音樂會。(主辦方提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華府亞太青少年管弦樂團舉辦年度音樂會，展現多年音樂教育成果。

華府亞太青少年管弦樂團舉辦年度音樂會，展現多年音樂教育成果。 重點二： 樂團結合學生、社區音樂家與專業演奏者，形成跨世代多元團隊。

樂團結合學生、社區音樂家與專業演奏者，形成跨世代多元團隊。 重點三：WAPO以協奏、輪換座位與同台演出培育青年音樂人才。

創立於2007年的華府 亞太青少年管弦樂團(WAPO)日前舉辦年度音樂會，與華夏合唱團共同演出，在悠揚樂聲中展現多年來深耕音樂教育的成果。

WAPO結合學生與社區音樂家的獨特管弦樂團，秉持「提供卓越學習經驗，培養終身熱愛古典音樂」的宗旨，歡迎不同年齡、族裔、性別及背景的音樂家共同參與。目前團員涵蓋7至12年級學生、成人業餘音樂愛好者，以及專業演奏家，形成跨世代、多元融合的音樂大家庭。

樂團現由陳詩綸老師與許淑珍老師共同指導。多年來，WAPO致力於培育青年音樂人才，不僅提供學生與樂團合作擔任協奏曲獨奏者的機會，更透過定期輪換座位制度培養領導能力，並安排學生與專業音樂家同台演出，藉此提升演奏技巧與音樂素養。

華夏合唱團演出柴可夫斯基「如歌的行板」(Andante Cantabile)並把這首充滿溫暖與深情的作品，獻給華夏合唱團資深團員陳繼周，以追思這位深受大家敬愛的音樂同好。悠揚感人的旋律讓全場動容，也感念他對社區與藝術文化的長期奉獻。

WAPO表示，未來將持續推動音樂教育與文化交流，為更多青年學子與社區音樂愛好者提供學習與演出的平台，讓古典音樂的種子在大華府地區持續扎根成長。

華府亞太青少年管弦樂團音樂會。(主辦方提供)