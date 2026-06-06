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華府亞太青少年管弦樂團音樂會 展現成果

記者王稚融／華府報導
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華府亞太青少年管弦樂團音樂會。(主辦方提供)
華府亞太青少年管弦樂團音樂會。(主辦方提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華府亞太青少年管弦樂團舉辦年度音樂會，展現多年音樂教育成果。
  • 重點二：樂團結合學生、社區音樂家與專業演奏者，形成跨世代多元團隊。
  • 重點三：WAPO以協奏、輪換座位與同台演出培育青年音樂人才。

創立於2007年的華府亞太青少年管弦樂團(WAPO)日前舉辦年度音樂會，與華夏合唱團共同演出，在悠揚樂聲中展現多年來深耕音樂教育的成果。

WAPO結合學生與社區音樂家的獨特管弦樂團，秉持「提供卓越學習經驗，培養終身熱愛古典音樂」的宗旨，歡迎不同年齡、族裔、性別及背景的音樂家共同參與。目前團員涵蓋7至12年級學生、成人業餘音樂愛好者，以及專業演奏家，形成跨世代、多元融合的音樂大家庭。

樂團現由陳詩綸老師與許淑珍老師共同指導。多年來，WAPO致力於培育青年音樂人才，不僅提供學生與樂團合作擔任協奏曲獨奏者的機會，更透過定期輪換座位制度培養領導能力，並安排學生與專業音樂家同台演出，藉此提升演奏技巧與音樂素養。

華夏合唱團演出柴可夫斯基「如歌的行板」(Andante Cantabile)並把這首充滿溫暖與深情的作品，獻給華夏合唱團資深團員陳繼周，以追思這位深受大家敬愛的音樂同好。悠揚感人的旋律讓全場動容，也感念他對社區與藝術文化的長期奉獻。

WAPO表示，未來將持續推動音樂教育與文化交流，為更多青年學子與社區音樂愛好者提供學習與演出的平台，讓古典音樂的種子在大華府地區持續扎根成長。

華府亞太青少年管弦樂團音樂會。(主辦方提供)
華府亞太青少年管弦樂團音樂會。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 此次年度音樂會與華夏合唱團共同演出，重點在於呈現WAPO多年投入音樂教育的成果，並透過舞台表演展現學生與社區音樂家的合作默契。

  • WAPO由學生、成人業餘愛好者與專業演奏家共同組成，涵蓋7至12年級學生，強調跨年齡、跨族裔、跨背景參與，並以培養終身熱愛古典音樂為宗旨。

  • 樂團透過協奏曲獨奏機會、定期輪換座位制度，以及安排學生與專業音樂家同台演出，提升演奏與領導能力；未來也將持續提供學習平台與交流機會。

華府

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