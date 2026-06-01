端午將至 華府台僑齊聚吃肉粽「有家的感覺」

一年一度的端午節即將來臨，華府台灣同鄉會5月31日在馬里蘭州「山脊路休閒公園」舉辦「肉粽節」。（中央社）

一年一度的端午節 即將來臨，大華府 地區的台僑5月31日齊聚一堂，大啖肉粽、玩遊戲提前歡慶佳節。主辦單位華府台灣同鄉會會長曹世杰受訪表示，希望透過活動讓華府台僑聚集，一起享用美食，「有家的感覺」。

華府台灣同鄉會舉辦的「肉粽節」於美東時間5月31日在馬里蘭州 「山脊路休閒公園」（Ridge Road Recreational Park）登場，吸引老中青三代共襄盛舉，除了大啖粽子，活動還包括吃西瓜大賽、賓果遊戲等，有得吃也有得玩。

曹世杰接受中央社記者訪問表示，華府台灣同鄉會每年都會在端午節之前舉辦肉粽節，讓華府台僑聚在一起，「我們可以有一個家的感覺，一起享用美食、吃肉粽，還有玩些小遊戲，讓老朋友能多些溝通，新朋友能互相認識」，藉此讓台灣社群更有向心力。

今年「肉粽節」共準備了300顆台式肉粽，由台美人許嘉家一手包辦。她受訪表示，從一個月前就開始準備，包括洗粽葉、準備各樣食材等。

許嘉家向母親學到包粽子的好手藝，她說，以前是媽媽負責準備「肉粽節」的粽子，隨著媽媽年事已高，自己在五年前開始參與為肉粽節包肉粽。

她表示，「現在很少人親手做肉粽」，因為十分費工、費時，但她仍願意接下這份差事，為的就是讓美國台裔二代、三代有機會接觸並記得這份台灣文化。

許嘉家認為，「食物是你對一種文化最早了解到的東西，卻是最後才會忘記的東西」。因此，她希望台裔後代能藉由吃到台式肉粽的方式，體驗台灣文化。