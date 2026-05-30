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全美交通最差都會區 華府第2 亞城第8

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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根據媒體—消費者事務(Consumer Affairs)分析了全美50個人口最多的都會區，做出2026年度全美交通最差及最佳的排名顯示，全美交通最差三大都會區為洛杉磯華府、紐約市；亞特蘭大名列第八。

報告中指出，亞特蘭大-沙泉市-羅斯威爾地區(Atlanta-Sandy Springs-Roswell)的交通數據顯示，該地的平均通勤時間為31.2分鐘，每10萬人有9.64起致命車禍。

儘管亞城交通已惡名昭彰，但研究指出，在交通狀況最差的十大都市區中，只有兩個的每日工作壅塞時間少於5小時，其一便是亞特蘭大。

今年亞城的排名也比2025年成績有所提升，當時排名第五。2024年，亞城則同樣是第八位。

消費者事務表示，長時間塞車會加速車輛的磨損。交通壅塞也是導致交通事故的主要預測因子之一。

這項研究指出，全美交通狀況最差的十大都會區為：

加州洛杉磯、華府、紐約州紐約市、加州舊金山、德州休士頓、華盛頓州西雅圖、佛羅里達州邁阿密、喬治亞州亞特蘭大、加州聖荷西、加州河濱市(Riverside)。

以下是交通狀況最佳的十大都會區：

紐約州羅徹斯特、密蘇里州聖路易、俄克拉荷馬州俄克拉荷馬市、密西根州大急流城、猶他州鹽湖城、紐約州水牛城、俄亥俄州克里夫蘭、密蘇里州堪薩斯城、威斯康辛州密爾瓦基、加州Fresno。

完整名單可查看：https://reurl.cc/ep4eYR

華府 洛杉磯 亞特蘭大

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