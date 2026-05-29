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華府台灣文化中心音樂會暨獎學金頒獎 圓滿成功

記者王稚融／華府報導
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大華府台灣合唱團演唱。(主辦方提供)
大華府台灣合唱團演唱。(主辦方提供)

華府台灣文化中心(TCC)日前舉辦了「台灣之夜音樂會暨台美社區獎學金頒獎典禮」，包括駐美代表處領務組組長林俊廷、僑教中心主任黃正杰、馬里蘭州州參議員林力圖及維吉尼亞州州參議員薩利姆(Suhas Subramanyam/Salim)等嘉賓出席了盛會，見證台灣文化之美與台裔社群的深耕成果。

馬里州州參議員林力圖(左)頒發證書給華府台灣文化中心黄泰郎(左)。(主辦方提供)
馬里州州參議員林力圖(左)頒發證書給華府台灣文化中心黄泰郎(左)。(主辦方提供)

華府台灣文化中心理事長黃泰郎博士致詞時，除感謝商界與鄉親長年的鼎力支持，也開心分享文化中心的擴建工程目前正順利進行中，未來將持續提升台灣文化在美國首都的能見度。

邁入第21年的「台美社區獎學金」今年申請人數突破百人，該獎項面向所有族裔的高中應屆畢業生，歷年已表揚逾300位在學術、領導力與社區服務表現優異的高中畢業生。

Trio Sirène樂團演奏。(主辦方提供)
Trio Sirène樂團演奏。(主辦方提供)

當晚音樂會由Claire Huang與Kate Huang聯袂主持，大華府台灣合唱團在指揮許惠敏與鋼琴伴奏黃筱珮帶領下，以「有閒無閒」與「等待自由的風」的溫暖歌聲展現台灣音樂的人文情懷。隨後，蔡懷恩、姚舒婷、林筱瑩、邱佩珊等優秀音樂家接力帶來「Reflective Mood」、「心肝寶貝」及「水妖奏鳴曲」等中西經典曲目。

下半場則由Trio Sirène樂團將「草蜢弄雞公」、「望春風」與「天黑黑」等台灣民謠完美融入西方室內樂；最後由鋼琴家林佳靜精彩演奏「月亮代表我的心」等名曲，為盛會畫下圓滿句點。

華府台灣文化中心表示，中心除了定期舉辦音樂會、講座與社區活動外，也提供健康諮詢等公益服務，希望成為台美人交流、學習與文化傳承的重要據點。

參議員 維吉尼亞州 華府

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