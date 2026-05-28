半導體紀錄片 「造山者」華府播映反應熱烈

駐美代表俞大㵢(右六)與出席嘉賓。(記者王稚融／攝影)

由華府 國建會、北美洲台灣商會聯合總會和玉山科技合辦，日前在華府喬治華盛頓大學(George Washington University)舉行半導體紀錄片「造山者－世紀的賭注」，包括中華民國 台灣駐美代表俞大㵢也

到場與會，並盛讚這部影片令人感動。

「造山者－世紀的賭注」放映會，導演蕭菊貞、製片蔣顯斌出席映後座談。蕭菊貞表示，影片不僅談半導體產業，更呈現台灣與國際社會的緊密連結。製片蔣顯斌也在座談中表示，此片是向過去致敬，也是在向未來發問，台灣承接的科技重任格外深遠。

「造山者」以台灣半導體產業發展為主軸，透過大量歷史影像與人物訪談，回顧自1970年代起，台灣如何從技術與資源皆有限的小島，逐步建立全球最重要的晶片製造產業。

放映活動後，由台灣創業家許毓仁(Jason Hsu)主持映後座談，邀請馬里蘭大學工業人工智慧中心主任李傑(Jay Lee)、 Genesis公司的全球化高級顧問和資本市場主管薩金特(Winslow Sargeant)博士、喬治華盛頓大學企業管理系副主任Ayman El Tarabishy、與前眾議院外交事務委員會名譽主席的幕僚長Art Estopinan，分享台灣半導體產業的發展與未來挑戰，以及如何進一步促進美台之間在科技與文化層面交流。

不少觀看影片的旅居美國台灣工程師則表示，該影片最令人感動之處，在於它記錄了上一代科技人的理想與犧牲。許多人當年放棄海外優渥待遇返台，在尚未被世界看見的年代投入半導體產業，最終改變了台灣的命運。有觀眾形容，這部電影真正觸動人心的，不只是晶片，而是那一代人「相信台灣可以做到」的信念。

許毓仁(Jason Hsu，左至右)主持，座談嘉賓馬大工業人工智慧中心主任李傑(JayLee)、 Genesis公司的全球化高級顧問薩金特、喬治華盛頓大學企業管理系副主任Ayman El Tarabishy、前眾議院外交事務委員會名譽主席幕僚長Art Estopinan。(記者王稚融／攝影)

玉山科技蕭一白(左)、台灣商會財務長李治瑞(中)、華府國建會會長童至祥(右)。(記者王稚融／攝影)

紀錄片播映會出席踴躍。(記者王稚融／攝影)