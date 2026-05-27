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華府國殤日大遊行 榮光會巨幅國旗成亮點

記者王稚融／華府報導
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中華民國國旗通過華盛頓紀念碑。(記者王稚融／攝影)
中華民國國旗通過華盛頓紀念碑。(記者王稚融／攝影)

美國國殤日大遊行25日在華府華府憲法大道舉行，今年適逢美國建國250周年，大遊行特別以「Freedom 250」為主題，規模不僅比往年更盛大，隊伍更以「美國250年軍事歷史時間軸」為主軸組成，吸引數十萬人聚集向為國捐軀將士致意。

主辦單位表示，今年共有來自全美50州、超過5000人參與遊行，所有隊伍透過不同年代的軍服、軍車、歷史重演團體與表演隊伍，重現從美國獨立戰爭、南北戰爭、第一次世界大戰、第二次世界大戰，到韓戰、越戰以及現代反恐戰爭等歷史場景。整場遊行猶如一場大型戶外軍事歷史展演。

遊行當天上午9時舉行開幕典禮與暖場表演，隊伍隨後沿著憲法大道前進，從國家檔案館附近一路走到白宮及二戰紀念碑周邊。

駐美代表俞大㵢受邀致詞時表示，中華民國與美國之間的盟友關係根植於基於共享價值而共同經歷的難關，從第二次世界大戰的飛虎隊、韓戰、越戰，到如今維護台灣海峽的和平與穩定，「我們的力量始終緊密相連，且已昇華成為捍衛民主前線的堅實手足之情」。

40多位來自加州、新澤西、密西根、達拉斯、西雅圖、密蘇里、亞特蘭大、鳳凰城，加拿大、香港的榮光會成員，加上華府本地50多位會員一起參與了遊行。榮光會隊伍分成兩大隊，第一隊由40多位成員組成中美國旗隊，手持中華民國與美國國旗進場；第二隊則高舉兩面巨幅中美國旗。

榮光會隊伍受到道路兩旁觀眾熱烈掌聲歡迎，不少民眾高舉大拇指，更有人高喊「Taiwan、Taiwan」加油打氣。

遊行開始前，俞大㵢、中華民國僑委會委員長徐佳青及退輔會駐華府劉慶元將軍，特別前往慰問、感謝參與遊行的榮光會成員，遊行結束後，華府榮光會會長謝啓宇並安排參觀航太博物館，晚間則於馬里蘭州漢宮大酒樓設宴款待。

徐佳青(前右六)與40多位來自全美各地的榮光會成員。(記者王稚融／攝影)
徐佳青(前右六)與40多位來自全美各地的榮光會成員。(記者王稚融／攝影)

駐美代表俞大㵢(左二)、僑委會徐佳青委員長(左三)、華府榮光會會長謝啓宇(左四)...
駐美代表俞大㵢(左二)、僑委會徐佳青委員長(左三)、華府榮光會會長謝啓宇(左四)、退輔會駐華府劉慶元將軍(左五)、僑教中心主任黄正杰(左六)向榮光會成員致意。(記者王稚融／攝影)

榮光會隊伍通過主席台。(記者王稚融／攝影)
榮光會隊伍通過主席台。(記者王稚融／攝影)

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