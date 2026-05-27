華府國殤日大遊行 榮光會巨幅國旗成亮點

中華民國國旗通過華盛頓紀念碑。(記者王稚融／攝影)

美國國殤日大遊行25日在華府 華府憲法大道舉行，今年適逢美國建國250周年，大遊行特別以「Freedom 250」為主題，規模不僅比往年更盛大，隊伍更以「美國250年軍事歷史時間軸」為主軸組成，吸引數十萬人聚集向為國捐軀將士致意。

主辦單位表示，今年共有來自全美50州、超過5000人參與遊行，所有隊伍透過不同年代的軍服、軍車、歷史重演團體與表演隊伍，重現從美國獨立戰爭、南北戰爭、第一次世界大戰、第二次世界大戰，到韓戰、越戰以及現代反恐戰爭等歷史場景。整場遊行猶如一場大型戶外軍事歷史展演。

遊行當天上午9時舉行開幕典禮與暖場表演，隊伍隨後沿著憲法大道前進，從國家檔案館附近一路走到白宮 及二戰紀念碑周邊。

駐美代表俞大㵢受邀致詞時表示，中華民國 與美國之間的盟友關係根植於基於共享價值而共同經歷的難關，從第二次世界大戰的飛虎隊、韓戰、越戰，到如今維護台灣海峽的和平與穩定，「我們的力量始終緊密相連，且已昇華成為捍衛民主前線的堅實手足之情」。

40多位來自加州、新澤西、密西根、達拉斯、西雅圖、密蘇里、亞特蘭大、鳳凰城，加拿大、香港的榮光會成員，加上華府本地50多位會員一起參與了遊行。榮光會隊伍分成兩大隊，第一隊由40多位成員組成中美國旗隊，手持中華民國與美國國旗進場；第二隊則高舉兩面巨幅中美國旗。

榮光會隊伍受到道路兩旁觀眾熱烈掌聲歡迎，不少民眾高舉大拇指，更有人高喊「Taiwan、Taiwan」加油打氣。

遊行開始前，俞大㵢、中華民國僑委會委員長徐佳青及退輔會駐華府劉慶元將軍，特別前往慰問、感謝參與遊行的榮光會成員，遊行結束後，華府榮光會會長謝啓宇並安排參觀航太博物館，晚間則於馬里蘭州漢宮大酒樓設宴款待。

徐佳青(前右六)與40多位來自全美各地的榮光會成員。(記者王稚融／攝影)

駐美代表俞大㵢(左二)、僑委會徐佳青委員長(左三)、華府榮光會會長謝啓宇(左四)、退輔會駐華府劉慶元將軍(左五)、僑教中心主任黄正杰(左六)向榮光會成員致意。(記者王稚融／攝影)